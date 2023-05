Recenze nabíjecí stanice Jackery Explorer 500 a solárního panelu SolarSaga, které mění pravidla hry!

Nemám nic proti stezkám odvahy, ale jít někam mimo dosah Wi-Fi je už vážně moc. Co kdybyste si však mohli vzít kousek cizilizace doslova kamkoli, kam vyrazíte? Elektřina je základ všeho, co moderní člověk potřebuje ke svému životu a právě proto je tu Jackery Explorer 500, navíc v kombinaci se solárním panelem SolarSaga 100W. Díky tomuto setu nabíjecí stanice a solárního panelu budete mít elektřinu kdykoli a kdekoli. Pojďme se podívat na nabíjecí stanici, díky které si můžete udělat kancelář uprostřed lesa stovky kilometrů od nejbližší civilizace.

Jackery Explorer 500 je samostatná nabíjecí stanice s váhou 5,5 kilogramů, díky které je možné ji hravě dát do auta, přenést kamkoli potřebujete. Ať už dorazíte na odlehlou chatu vysoko v horách, kde nemáte elektřinu nebo někam na louku, vždy stačí vzít stanici za její pohodlné madlo a přenést ji kamkoli potřebujete. Samotné tělo je z velmi odolného a bytelného plastu, který zvládne i trošku drsnější zacházení a tak ji zkrátka můžete popadnout jako běžné zavazadlo a donést, kam je libo. Stanice nabízí kapacitu 518 Wh a umí zásobovat energií spotřebiče do výkonu 500W. Cokoli, co má výkon do 500W, můžete jednoduše zapojit do nabíjecí stanice a používat. Abyste mohli využít libovolné zařízení, pak je součástí těla stanice hned 7 výstupů a to klasická 230V zásuvka, 12V autonabíječka, 3X USB-A a 2x 6.5mm DC porty pro DIY zařízení.

Samozřejmostí je pak ochrana proti přehřátí, přepětí, zkratu nebo přebíjení zapojených zařízení, které jsou nabité na 100 %. Co se mi jako naprostému začátečníkovi v oblasti napájecích stanic líbilo, je podsvícený LCD displej, na kterém vidíte aktuální kapacitu baterie, výkon, kterým nabíjíte připojená zařízení, ale také výkon, který nabíjíte samotnou stanici. Nad vším máte přehled a pokud zapojíte například solární panel, můžete se v reálném čase dívat na to, jakou rychlostí se stanice nabíjí a jaký výkon panel zrovna nabízí.

Stanici lze nabíjet třemi způsoby, z nichž každý se hodí na něco jiného a právě díky možnostem nabíjení je stanice ideální parťák na cesty. Doma ji za 8 hodin nabijete klasicky ze zásuvky. Jakmile ji vybijete a jste dále na cestách, stačí ji mezi první a druhou zastávkou při cestě připojit k autozapolování, kde se nabije za 10 až 12 hodin. Pokud máte zásuvku v kufru, pak není co řešit, můžete ji nechat v kufru. Pokud ovšem máte zásuvky pouze v kabině, pak ji díky její velikosti můžete umístit mezi přední a zadní sedadla na zem a připojit k zásuvce v kabině. Jakmile se ocitnete někde na chatě nebo uprostřed louky, pak je zde třetí možnost nabíjení a to pomocí solárního panelu, ke kterému se ještě dostaneme podrobněji.

Co se mi z celé nabíjecí stanice líbí nejvíc, je její praktičnost a jednoduchost. Displej vám jednoduše ukazuje, jakým výkonem stanici vybíjíte a jakým ji dobíjíte. Samozřejmě můžete dělat obě věci najednou a stanici tak použít jako hub pro nabíjení zařízení i v případě, že ji samotnou zrovna nabíjíte. Vidíte tedy, jak rychle se stanice nabíjí, jak rychle se naopak vybíjí a samozřejmě vidíte také na jednotlivá procenta aktuální stav jejího nabití. Displej je samozřejmě podsvícený a jeho podsvícení můžete vypnout a zapnout. Jednotlivé výstupy se zapínají, aby nedocházelo ke ztrátám a proto si můžete zapnout samostatně pouze USB výstupy, 230V nebo autonabíječku. Jediné, při čemu vydává nabíjecí stanice nějaký zvuk, je když zapnete AC, tedy 230V. Zvuk, který slyšíte, je chlazení a to je slyšet zhruba maximálně do metru až metru a půl od stanice. Pokud stojíte dále, nemáte již šanci nic slyšet.

Samotná stanice je skutečně perfektní věc a jsem rád, že jsem ji mohl vyzkoušet a sám bych uvažoval o tom, že si ji pořídím. Ovšem v kombinaci se soláním panelem přichází něco, co mě donutilo si jeden kus pořídit okamžitě. Ke stanici jsem totiž dostal k testu také solární panel SolarSaga 100W, který zcela mění pravidla toho, jak stanici používáte. Samotný panel se skládá ze dvou křídel, stejně jako například desky od sešitu, a stačí jej pouze rozevřít. Ze zadní strany pak najdete dvojici stojánků, díky kterým jej můžete naklonit do ideální polohy. To nejlepší, co panel nabízí, však není jeho velmi nízká hmotnost nebo skutečně až neuvěřitelný nabíjecí výkon, ale to, že má sám o sobě kromě kabelu pro připojení k nabíjecí stanici také 1x USB-A a 1X USB-C výstup. Díky těmto výstupům vůbec nepotřebujete nabíjecí stanici a můžete jednoduše svá zařízení připojit rovnou do panelu.

Já jsem tak nabíjel najednou MacBook Air a iPhone s tím. že se obojí nabíjelo maximální rychlostí a to pouze pomocí sluneční energie. Dokud svítí slunce, můžete na vašem počítači pracovat. Pokud tedy vezmete v úvahu výdž MacBooku Air a iPhone a budete solární panel používat v létě, kdy svítí sluníčko, můžete pracovat nonstop, bez jakéhokoli omezení. Skutečně mě to až zarazilo, protože solární panel, který snadno kamkoli přenesete, dokáže dodávat výkon takový, že nemáte problém nabíjet jak iPhone, tak MacBook. Proto jsem jej připojil k nabíjecí stanici a na displeji sledoval jeho výkon. Upřímně řečeno, slibovaného výkonu 85 Wattů, který udává výrobce, se mi nepodařilo dosáhnout, ale celou dobu jsem se pohyboval nad 40 až 50 Watty s tím, že nabíjení iPhone a MacBooku Air bralo z nabíjecí stance Jackery Explorer 500 necelých 42 Wattů a tak se nabíjela obě zařízení a pomalu ale jistě také stanice.

Jak sami vidíte na fotografiích, bylo zcela jasno a slunce dopadalo přímo na panel. I tak mělo extrémní vliv správné natočení panelu, kdy jedním menším pohybem můžete zvýšit jeho výkon klidně i o 20 Wattů a to pouze tím, že jej nakloníte o pár centimetrů. Díky displeji na stanici však přesně vidíte, jaký výkon panel aktuálně dává a proto jej můžete nastavit do ideální polohy. Maximum, kterého jsem dosáhl, bylo 58 Wattů s tím, že jsem testoval na konci dubna, kdy ještě slunce přece jen nemá takovou sílu jako v létě a tak věřím, že v létě někdy od 10:00 do 16:00 není problém skutečně dosahovat 85 Wattů. Při ideálních podmínkách přitom celou 518 Wh nabíjecí stanici Jackery Explorer 500 nabijete zhruba za 9 až 10 hodin.

Je jen na vás, zda si pořídíte jen dobíjecí stanici, solární panel nebo obojí dohromady ve zvýhodněném setu. Pokud však cestujete tam, kde lišky dávají dobrou noc, pak bych právě Jackery rozhodně vyzkoušel. Moc lepších variant na trhu totiž nesežente a Jackery skutečně funguje a umí přesně to, co vám slibuje. Pokud vám nestačí výkon 500 wattů nebo vám naopak vadí kapacita baterie, stačí si vybrat na oficiálních stránkách výrobce nabíjecí stanici vhodnou přímo pro vás. Ta nejlepší, co Jackery aktuálně nabízí, zvládá napájet jakýkoli spotřebič o výkonu až 2200W.

