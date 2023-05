watchOS 10 má přinést jedno z nejchtěnějších vylepšení v historii Apple Watch

Letošní generace operačního systému watchOS 10 má být v mnoha směrech převratná. Ze zpráv, které se objevily v předešlých týdnech, víme například o tom, že má Apple v plánu přepracovat jeho ovládání a to jak softwarové, tak i skrze fyzická tlačítka, či že chce do systému integrovat widgety známé z iOS či iPadOS. To však není dle všeho ani zdaleka konečná. Před pár hodinami se totiž objevily informace o tom, že se letos majitelé Apple Watch dočkají doslova jedné z nejvymodlenějších novinek v historii Apple Watch. Řeč je konkrétně o podpoře ciferníků třetích stran – tedy takových, které nejsou poskládány ze „schémat“ Applu.

Ačkoliv nabízí Apple Watch v současnosti celou plejádu nejrůznějších ciferníků, které jsou navíc uživatelsky přizpůsobitelné, pravdou je, že všechny jsou ve výsledku založeny na designovém návrhu Applu. Právě za toto omezení je však kalifornský gigant dlouhodobě kritizován, jelikož dle mnohých by ciferníky vytvořené vývojáři třetích stran dokázaly hodinky posunout na zcela novou úroveň, stejně jako tomu ostatně je u klasických aplikací. Nepodpora „cizích“ ciferníků je navíc ze strany Applu dost nelogickým krokem, jelikož by na nich mohl díky prodejům přes App Store bohatnout stejně jako přes aplikace. Zdroje leakera Jona Prossera nicméně tvrdí, že letošek bude v tomto směru konečně podpoře ciferníků třetích stran nakloněn a my si je tak budeme moci z App Store stahovat dle libosti. Je sice otázkou, jak moc rozváže Apple vývojářům ve vývoji ruce, ale pokud chce novinkou zaujmout, zřejmě příliš velké mantinely nastavit nemůže. A právě díky tomu je tedy rozhodně na co se těšit.