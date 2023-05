Shazam se dočkal velmi vítaného vylepšení

Nejnovější aktualizace aplikace Shazam obohacuje současné možnosti o podporu Apple Music Classical na iPhonu. Obě aplikace mohou nyní při poslechu klasické hudby spolupracovat. Shazam je nástroj, který dokáže identifikovat skladby, poskytuje však také návrhy toho, co si poslechnout a objevovat nový obsah. Umožňuje přidávat objevené skladby do playlistů Spotify nebo Apple Music, ale můžete si i zazpívat díky možnosti zobrazení synchronizovaného textu skladby. Shazam lze využít při sledování oblíbených hudebních videí ve službách jako Apple Music nebo YouTube a nechybějí zde ani nejrůznější žebříčky, díky kterým budete stále v obraze, co se děje nového.

Aplikace Apple Music Classical, která byla spuštěna v březnu, nabízí více než pět milionů skladeb klasické hudby a přístup k její k knihovně je součástí předplatného Apple Music. Nyní v ní můžete otevřít skladby klasické hudby ze služby Shazam. Postup je velmi jednoduchý. Stačí Shazam otevřít, případně vyhledat konkrétní skladbu z oblasti vážné hudby, klepnout na menu ikonu na stránce a vybrat možnost Otevřít v aplikaci Classical.

Společnost Apple Shazam koupila v roce 2018 údajně za 400 milionů dolarů a od té doby integrovala tuto službu pro identifikaci hudby do svých softwarových platforem. Pokud jste nadšenými hudebními fanoušky, rozhodně stojí za to se na Shazam podívat. Aplikaci najdete na App Store, Google Play, jako rozšíření pro Google Chrome i v Galaxy Store.