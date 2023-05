Recenze iToolab WatsGo: Perfektní software pro přenos WhatsApp dat z Android na iOS

Pokud přecházíte z Androidu na iPhone a pravidelně pro komunikaci používáte oblíbenou aplikaci WhatsApp, pak je dost pravděpodobné, že jste narazili na zcela zásadní problém. Jak totiž přenést WhatsApp data z Androidu na iOS? Univerzální postup tak úplně totiž neexistuje a vám nezbývá nic jiného, než se s tím buďto smířit, nebo najít alternativní řešení. A právě tím může být oblíbená aplikace iToolab WatsGo, která se má rozhodně čím pochlubit.

iToolab WatsGo

V první řadě si pojďme posvítit na to, co aplikace iToolab WatsGo vlastně umí. Jak už jsme totiž zmínili výše, pokud řešíte problém, kdy potřebujete přenést WhatsApp data mezi zařízeními Android a iOS, pak velice rychle narazíte na problém. Tato situace totiž není vůbec jednoduchá k vyřešení. A právě na tyto případy je tady k dispozici iToolab WatsGo, prvotřídní software, který si s tímto úkolem poradí doslova lusknutím prstu.

Z toho tedy jasně vyplývá, že iToolab WatsGo dokáže přenášet WhatsApp/WhatsApp Business data mezi platformami a to bez sebemenších komplikací. Nutno však také upozornit na rozsah těchto dat. Ve finále se totiž nejedná jen o pouhé zprávy, ale doslova o všechno, a to včetně kontaktů, obrázků, videí a ve finále i jednotlivých konverzačních vláken. U toho to navíc jen tak nekončí. Software si nadále poradí s naprosto kompletním zálohováním vašich WhatsApp dat, bez nutnosti použití služeb jako Google Disk, iTunes nebo iCloud. Jednoduše tak lze WhatsApp z Androidu či iPhonu zálohovat do vašeho počítače a v případě potřeby tuto zálohu ihned prohlédnout či rovnou obnovit.

Jednoduše, rychle a spolehlivě

Jak už jsme zmínili v samotném úvodu, tato aplikace má rozhodně co nabídnout. Nejen že se pyšní již zmiňovanými funkcemi, ale především si zakládá na jednoduchém uživatelském rozhraní. Díky tomu je použití softwaru nesmírně jednoduché a rychlé. Jednoduše stačí připojit konkrétní telefony a postupovat dle průvodce na obrazovce. Celý proces, ať už se chystáme přenášet WhatsApp data z jednoho zařízení na druhé, nebo naopak chceme udělat jejich zálohu/obnovu, je proto nesmírně svižný a spolehlivý.

S tím jde ruku v ruce i bleskurychlý přenos dat s vysokou mírou úspěšnosti. Právě tato kombinace staví iToolab WatsGo do pozice naprosté jedničky, která si s přenosem dat poradí doslova lusknutím prstu. Za zmínku také stojí, že si appka bezproblémově rozumí i s nejnovějším operačními systémy, včetně iOS 16 a Android 13. Pokud tedy hledáte způsob, jak rychle, spolehlivě a bezpečně přenést WhatsApp data z jednoho zařízení na druhé, konkrétně z Androidu do iOS, případně byste si rádi udělali jejich zálohu, pak je iToolab WatsGo jasnou volbou! Samozřejmě software nemusí převádět jen z Androidu do iOS. Stejně tak to funguje i obráceně, nebo v rámci konkrétní platformy.

iToolab WatsGo stáhnete zdarma zde

Jak převést WhatsApp data z Android do iPhone

V závěru si ještě pojďme posvítit na samotný proces, jak vlastně převod WhatsApp dat probíhá. Jak už jsme vícekrát naznačili, proces je nesmírně jednoduchý a poradí si s ním prakticky každý, a to v řádu pouhých pár minut. Jak tedy na to? Kompletní postup také najdete v níže přiložené galerii.

V první řadě je nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci do vašeho počítače. iToolab WatsGo stáhnete zdarma zde. Po instalaci software spusťte a z levého panelu vyberte, s čím chcete vlastně pracovat. Nabízí se možnosti jako WhatsApp, WhatsApp Business a GBWhatsApp. V našem případě tedy zvolíme WhatsApp a na hlavní stránce poté klikneme na WhatsApp Transfer. V dalším kroku budeme vyzváni k připojení Androidu a iOS zařízení prostřednictvím kabelu. Telefony je také nutné autentizovat. Následně je to už nesmírně jednoduché – stačí klepnout na Transfer, případně si vytvořit zálohu a poté už jen zvolit, co vše se má přenést. Poté stačí postupovat podle průvodce na obrazovce a máta prakticky hotovo.

Stručný návod: