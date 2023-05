Nový iPhone 14 seženete na Alze už od 7490 Kč, stačí využít tuto akci

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad novým iPhonem a rádi byste se k němu dostali za co nejnižší cenu? Pak by vás mohla zaujmout nová akce, která běží až do 30. června na Alze. Ta totiž nyní rozdává při přechodu na iPhone 14 výkupní bonus 2500 Kč k výkupu vašeho starého iPhonu, díky čemuž tak můžete mít „čtrnáctku“ za skutečně přívětivou cenu.

Princip akce je naprosto jednoduchý. Stačí si koupit iPhone 14 (jakýkoliv model z loni představených), následně Alze prodat váš starý iPhone, přičemž do výkupního formuláře zadáte číslo objednávky vašeho nového iPhonu 14. Alza vám následně 14 dní po vyzvednutí nového iPhonu 14 Pošle na účet 2500 Kč, tedy výkupní bonus. Cena iPhonu 14 se tak de facto ještě o tyto peníze sníží. A jak to funguje v praxi? Pokud se rozhodnete přejít z iPhonu 13 ve stavu běžného opotřebování, Alza vám za něj dá 12 000 Kč a další 2500 Kč jako výkupní bonus. Pokud budete přecházet na základní iPhone 14 stojící 21 990 Kč, vyjde vás tak ve výsledku přechod jen na 7490 Kč, což už se opravdu vyplatí. Přecházet se přitom dá samozřejmě i na jiné Apple produkty, byť zde už k dispozici výkupní bonus není. I tak se však leckdy jedná o velmi výhodnou nabídku, která stojí minimálně za prostudování.

