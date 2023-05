Lék na klesající prodeje Applu? Starý iPhone SE

Finanční výsledky Applu za druhý fiskální kvartál 2023 sice dopadly nad očekávání analytiků, ale to nic nemění na faktu, že prodeje firmy už dvě čtvrtletí za sebou klesají. Management společnosti teď usilovně pracuje na tom, aby tento neblahý trend nepokračoval i ve třetím kvartále. Řešením má být zaměření se na rozvojové země, kde produkty Applu ještě nejsou tak rozšířené.

Za to, že jsou prodeje iPhonu stále vysoké, vděčí Apple rozvojovým trhům v jižní Asii, na Blízkém východě a v latinské Americe. Zato etablované trhy, jako jsou Evropa, Spojené státy americké a Čína, stagnují nebo dokonce klesají. „V zemích, kde máme nízký podíl na trhu, se nám daří získávat uživatele, kteří přecházejí na ekosystém Applu. Tím zvětšujeme naši uživatelskou základnu a z dlouhodobého hlediska také zvyšujeme potenciál na další monetizaci,“ prohlásil finanční ředitel Applu Luca Maestri.

Největší potenciál má Indie. Ostatně sám Tim Cook zmínil v konferenčním hovoru s akcionáři tuto zemi více než dvacetkrát. „Střední třída v Indii výrazně roste a já doufám, že se nám podaří aspoň část těchto lidí přesvědčit ke koupi iPhonu. Uvidíme, jak to dopadne,“ nastínil budoucí strategii Applu ředitel Tim Cook.

Proč ale čekat na to, až se v Indii rozroste střední třída? Podle analytika Marka Gurmana z agentury Bloomberg by dávalo největší smysl, kdyby Apple uvedl na indický a jiné rozvojové trhy nějaký levný iPhone. Je sice téměř vyloučeno, že by Apple vyrobil nějaký low-endový telefon, ale mohl oprášit starší model iPhone SE a prodávat jej za ekvivalent 200 dolarů (v přepočtu zhruba 4 250 Kč). Není to úplně nerealistický plán. Apple už v minulosti něco podobného udělal, když prodával hodinky Apple Watch Series 3 ještě pět let po jejich uvedení na trh.