Pokud aktivně používáte CarPlay, jistě mi dáte za pravdu, že je to jedna z nejlepších vychytávek, které Apple za poslední dekádu představil. I když je počet aplikací s podporou CarPlay velmi omezený, stále je to věc, kterou v autě prostě chcete. S tím, jak CarPlay postupně stárne, se dostává do více a více vozů. Aktuálně se Apple chlubí již více než 800 vozidly, ve kterých je možné mít CarPlay. Nejedná se přitom v žádném případě pouze o vozidla vyšší a střední třídy, ale naopak zde najdete i vozidla jako je Fabia a podobně. Kompletní seznam všech vozidel, které podporují CarPlay naleznete přímo zde. Je však velmi důležité počítat s tím, že to, že vůz najdete v seznamu automaticky neznamená, že podporuje CarPlay. Jednotlivé značky a i konkrétní modely totiž získávají podporu individuálním způsobem.

Zatímco někde je možné si pouze dodatečně softwarově odemknout funkci CarPlay, u jiných výrobců je nutné si připlatit za CarPlay již při konfiguraci vozidla a dodatečná instalace nemusí být možná. Pokud vůz konfigurujete, vždy se poraďte s prodejcem, jaký balíček nebo konfiguraci zvolit, aby vůz CarPlay podporoval. V případě koupě staršího vozu si pak CarPlay vždy raději vyzkoušejte, abyste měli jistotu, že jej vůz opravdu podporuje.