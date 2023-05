Už vás po těch více než 20 letech víceméně stejného unibody designu začínají MacBooky tak trošku nudit a lepení nálepek vám nepřipadá cool? Pak vás možná inspiruje to, co pro svoji dceru na jejím MacBooku vytvořil kouzelník Justin Flom. Ten použil šablony, pomocí kterých vytvořil na MacBooku ikonický obrázek z pohádky O Sněhurce. Ostatně podívejte se sami na videu níže, co lze s trochou spreje a pár šablonami vytvořit, možná se budete inspirovat.