EU vadí Apple Pay, iPhony kvůli tomu možná čeká malé zemětřesení

Evropská unie zasahuje do podnikání Applu v posledních letech čím dál tím víc a jak se zdá, jinak tomu nebude ani v nadcházejících měsících a letech. Relativně nedávno totiž začala zkoumat Apple Pay na iPhonech kvůli potenciálnímu zneužití dominantního postavení Applu na trhu a jelikož zatím její vyšetřování nasvědčuje tomu, že prvotní dojmy byly správné, pokračuje ve zkoumání celé záležitosti i nadále.

Představitelům Evropské unie vadí konkrétně to, že přístup k NFC na iPhonu má z platebních služeb jen a pouze Apple Pay, což vnímají právě jako zneužití postavení Applu vůči konkurenčním platebním službám. Po prvotním průzkumu proto nyní začali vyšetřovatelé EU sbírat spousty nejrůznějších dat mimo jiné i od obchodníků, od kterých se snaží zjistit detaily jak o Apple Pay, tak i o ostatních platebních službách, aby postavení Apple Pay jako takového vůči konkurenci co nejlépe pochopili. Paralelně s průzkumem postavení Apple Pay má navíc EU zkoumat další technologie mobilních plateb založené například na QR kódech či Bluetooth – tedy takové technologie, které nevyžadují přístup k NFC a které by tedy mohly být do jisté míry alternativou k Apple Pay.

V tuto chvíli není jasné, kdy by mohla Evropská unie, respektive pak její orgány vynést první ucelenější verdikt ohledně postavení Apple Pay na iPhonech. Faktem je však to, že si na nemožnost využít NFC čip řada společností provozujících platební služby skutečně stěžuje a to právě s argumentací o zneužití postavení Applu. Nejedná se přitom jen o evropské společnosti, ale poměrně překvapivě i řadu společností z domoviny Applu, tedy USA. Například takový Walmart se snaží protlačit svou vlastní platební platformu využívající právě QR kódy, byť je její funkčnost kvůli nedokonalé integraci do iPhonů v porovnání s Apple Pay výrazně horší. Bohužel se však zdá, že i tato menší vlna stížností dokáže nadělat pěknou paseku. Ostatně, vzpomeňme třeba na instalaci aplikací, která byla doposud možná jen přes App Store, avšak v následujících měsících má být taktéž kvůli tlakům zvenčí minimálně v Evropské unii povolena i mimo App Store.