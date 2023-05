Epic rozdává 4 skvělé balíčky do legendárních The Sims 4 zcela zdarma

Máte rádi hru The Sims 4? Výborně, přesně pro vás máme totiž vynikající zprávu. Epic Games Store totiž rozdává hned čtyři dodatky, kterými si můžete základní hru, která je již od loňského roku k dispozici zcela zdarma, oživit. K dispozici jsou nyní tyto balíčky zdarma:

The Sims™ 4 The Daring Lifestyle Bundle,

The Sims™ 4 Jungle Adventure

The Sims™ 4 Luxury Party Stuff

The Sims™ 4 Fashion Street Kit

Pokud vás tedy už základní verze hry nebaví a rádi byste si užili něco nového, čtyři balíčky z Epic Games Store byste si neměli nechat rozhodně ujít.

The Sims 4 je zatím poslední vydaný díl velmi oblíbené série, která je tu s námi už od doku 2000. To vyšel první díl, který si hráči okamžitě zamilovali. Čtvrtý díl se dostal na pulty obchodů v roce 2014 a od té doby do něj neustále vychází nová rozšíření s dalším obsahem. Základní koncept hry je velmi jednoduchý. Vytvoříte si vlastní postavičku, nebo třeba celou rodinu, poté jim koupíte či postavíte dům a začnete se o ně starat. Samotné stavění je natolik propracované, že jsou někteří hráči schopni strávit v módu stavby mnoho hodin. Až když je výsledek přesně podle jejich představ, přesunou se k samotnému hraní.

To spočívá ve sledování potřeb a plnění přání Simíků. Musíte dbát o jejich hygienu, dostatek spánku a jídla, starat se o zábavu a mnoho dalšího. Kromě volného času se o své postavičky můžete starat i v jejich pracovní době a snažit se třeba o povýšení. Možností je zkrátka mnoho, takže tento simulátor života dokáže zabavit opravdu na desítky hodin.

Pokud byste si balíčky rádi zahráli a zatím ji ve své knihovně nemáte, teď je ta správná chvíle to napravit. Stačí navštívit webový obchod Epig Games Store a a balíčky klidně i se hrou si na něm přidat do své Epic knihovny. Nabídka je platná až do podvečerních hodin 18. května.

Balíčky do The Sims 4 stáhnete zdarma zde