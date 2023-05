Apple má velký výpadek služeb! Nepřihlásíte se k Apple ID, nezaplatíte aplikace a tak dále

Na poli služeb a obecně softwaru se Applu v poslední době příliš nedaří. Nejenže totiž musel opravovat řadu chyb v operačních systémech, kdy některé byly velmi závažné z hlediska bezpečnosti produktů, ale v nedávné době musel řešit třeba i pády aplikace Počasí či služby Apple Music. Před malou chvílí pak začali ve velkém jablíčkáři hlásit, že jim nefunguje řada dalších služeb Applu. Problémy jsou například s přihlášením k Apple ID, které jsme zaznamenali i my, ale podle dostupných informací nejdou mnoha uživatelům například potvrzovat platby v App Store a tak podobně či se přes účet Applu (tedy sign in with Apple) nedá přihlásit k sociálním sítím či na webové stránky. Problémy jsou údajně i s ověřováním zařízení skrze dvoufázová ověření a tak podobně. Zkrátka a dobře, kalifornský gigant se nyní potýká s malým softwarovým zemětřesením, které navíc možná ještě úplně nezaznamenal. V době psaní tohoto článku totiž hlásil jeho web informující o stavu softwarů vše bez problému funkční.