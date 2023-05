CoD Warzone Mobile je oficiálně odloženo, známe nové datum vydání

Pokud jste se stejně jako my netrpělivě těšili na datum vydání CoD Warzone Mobile a měli jste v kalendáři zakroužkované datum 15. 5. 2023, tak pro vás máme špatnou zprávu. Přímo v App Store se totiž objevilo u předobjednávky CoD Warzone nové datum vydání. A pokud si myslíte, že se vydání posunulo o dny nebo týdny, pak vás zklameme ještě víc. Nové datum vydání, které svítí v App Store je totiž až 1. 11. 2023, tedy za více než pět měsíců. Hra přitom měla podle původních plánů vyjít již za pět dní. To se však nestane a jedné z nejočekávanějěích mobilních her v historii se dočkáme až 1. 11. 2023, tedy pokud se opět nedočkáme odložení ze strany Activisionu.