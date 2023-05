Apple naznačil, že nás na WWDC čeká epická podívaná plná skvělých novinek

Co si budeme nalhávat, WWDC v předešlých letech byly pro obyčejné diváky poměrně nudné. Novinky v operačních systémech totiž příliš převratné nebyly a hardwaru se na úvodní Keynote tohoto svátku vývojářů ukázalo také velmi málo. Zdá se však, že letošek bude v tomto směru jiný a to pořádně. Čím dál tím víc analytiků totiž předpovídá, že nás čeká jedna z nejlepších WWDC za poslední roky, ne-li vůbec ta nejlepší v historii Applu. Právě ten přitom svým včerejším krokem tyto spekulace ještě přiživil.

Úvodní Keynote letošní vývojářské konference WWDC proběhne 5. června – tedy za necelý měsíc. I přesto se však Apple včera poměrně překvapivě rozhodl k vydání tiskové zprávy, ve které oznámil jednu z nejzásadnějších novinek pro iPady za poslední roky a upřímně bych se nebál říci, že možná i v celé jejich historii. Řeč je konkrétně o příchodu profesionálních aplikací Final Cut Pro a Logic Pro na iPadOS, přičemž doposud byly tyto softwary k dispozici jen na Macích. A právě takto velké oznámení pouhý měsíc před WWDC je chtě nechtě zvláštní. Podobné kousky totiž Apple v minulosti na WWDC oznamoval velmi rád, jelikož se jim mohl v prezentacích podrobně věnovat a strhnout na ně tak uživatelskou pozornost. Tentokrát se ale rozhodl pro relativně strohé oznámení přes tiskovou zprávu. Proč?

Důvodů může být samozřejmě celá řada počínaje těmi nejjednoduššími, že se mu zkrátka již nechtělo vyčkávat, pokračujíce přes jakýsi trucpodnik vůči Googlu a jeho dnešní konferenci I/O a konče tím nejzajímavějším – tedy absencí prostoru pro oznámení této novinky na WWDC. Pokud se pravým důvodem skutečně poslední věc, tedy nedostatek prostoru na úvodní konferenci pro uvedení něčeho takto zásadního, pak je jasné, že veškerý ostatní obsah musí být ještě zásadnější než tomu je právě u Logicu Pro a Final Cutu Pro. A právě to je velkým příslibem k tomu, že nás čeká letos WWDC ve velkém stylu s řadou skvělých novinek počínaje novými generacemi OS Applu, kdy tedy zřejmě i iPadOS bude stát za to a svými upgrady by zastínil oznámení podpory Final Cutu Pro a Logicu Pro a konče – doufejme – AR/VR headsetem Applu spolu s 15″ MacBookem Air. Očekávání jsou tedy rozhodně velká a my věříme, že nás Apple letos po letech konečně nezklame, ale naopak nadchne.