Historický moment je tu! Na iPady míří z Maců profi aplikace Final Cut Pro a Logic Pro

Přepište dějiny! Jedny z nejznámějších a zároveň nejvyužívanějších aplikací v profesionální sféře z dílny Applu totiž míří po letech čekání z Maců konečně i na iPady. Řeč je konkrétně o Final Cutu Pro a Logic Pro, tedy softwarech pro práci s videem a hudbou. Vydání obou těchto aplikací na iPady proběhne již za dva týdny.

Apple ve své tiskové zprávě píše o aplikacích konkrétně toto:

Tvůrci videí a hudby nyní mohou popustit uzdu své kreativitě novými způsoby, které jsou možné pouze na iPadu. Final Cut Pro a Logic Pro pro iPad přinášejí zcela nová dotyková rozhraní, která uživatelům umožňují vylepšit jejich pracovní postupy s bezprostředností a intuitivností Multi-Touch. Final Cut Pro pro iPad představuje výkonnou sadu nástrojů pro tvůrce videa pro záznam, úpravu, dokončení a sdílení, to vše z jednoho přenosného zařízení. Logic Pro pro iPad vkládá sílu profesionální tvorby hudby do rukou tvůrců – bez ohledu na to, kde jsou – s kompletní sbírkou sofistikovaných nástrojů pro psaní písní, vytváření beatů, nahrávání, úpravy a mixování. Final Cut Pro a Logic Pro pro iPad budou k dispozici v App Store jako předplatné od úterý 23. května.

„Jsme nadšeni, že můžeme představit Final Cut Pro a Logic Pro pro iPad, které tvůrcům umožní popustit uzdu své kreativitě novými způsoby a na ještě více místech,“ řekl Bob Borchers, viceprezident společnosti Apple pro celosvětový produktový marketing. „S výkonnou sadou intuitivních nástrojů navržených pro přenositelnost, výkon a dotykové rozhraní iPadu poskytují Final Cut Pro a Logic Pro dokonalé mobilní studio.“

Kompatibilita aplikací není vůbec špatná

Final Cut Pro je kompatibilní s modely iPadů s čipem M1 nebo novějšími a Logic Pro bude k dispozici na modelech iPadů s čipem A12 Bionic nebo novějších. V obou případech se tedy jedná o velmi dobré zprávy. Vždyť M1 pro rozjetí Final Cutu Pro najdete jak v předloňských iPadech Pro, tak i loňských iPadech Air. K dispozici jsou nyní rovněž iPady Pro osazené čipem M2. Co se týče A12 Bionic, ten tepe v iPadech mini 5, iPadech Air 3 a iPadech 8, takže i na takto stará železa půjde Logic Pro dostat. Měsíční předplatné každé aplikace pak podle Applu vyjde na 1290 Kč.