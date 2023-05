Applu unikly fotky jeho nových sluchátek! Takto budou vypadat

Sluchátka z dílny Applu se těší v posledních letech doslova extrémní popularitě, což ostatně perfektně dokazují jejich skvělá prodejní čísla. Pravdou však je, že audio svět neovládá Apple jen skrze AirPods, ale taktéž skrze sluchátka společnosti Beats, kterou před lety koupil. A právě nová sluchátka od Beats, která odhalil iOS 16.4 včetně animace, prochází v současnosti certifikačním procesem v prvních zemích. Start jejich prodejů je tedy na spadnutí. Díky certifikačnímu procesu přitom nyní známe i jejich přesný design, jelikož fotky z databáze certifikačního úřadu se nyní objevily na internetu.

Nová sluchátka ponesou název Beats Studio Buds+ a budou velmi podobná modelu Studio Buds představenému v roce 2021. Namísto čipu H1, který klasická Studio Buds mají, by však měl disponovat čipem W1 z nových AirPods Pro. Vzhledem ke konstrukci je pak jasné, že se zde dočkáme ANC či režimu propustnosti, potažmo všech ostatních funkcí, na které jsme zvyklí z AirPods Pro. Co se pak týče ceny, ta se dá očekávat někde kolem 4500 Kč. Bohužel, všechny informace výše víme díky dříve uniklým informacím, nikoliv nynějšímu certifikačnímu procesu. Ten totiž „odhalil“ jen to, že se budou propojovat přes Bluetooth a ponesou označení A2871 a A2872 (každé sluchátko má své označení). Nicméně vzhledem k zajišťování certifikace je jasné, že nás od představení dělí už jen chvíle.

