Applu opět nejelo na iPhonech Počasí

Apple je v posledních několika týdnech svým uživatelům pro smích. Jak se totiž zdá, příliš se mu nedaří vyřešit problém s aplikací Počasí a to napříč všemi jeho zařízeními. Ta totiž střídavě funguje a střídavě vypadává, kvůli čemuž přes ní uživatelé nemohou kontrolovat předpověď počasí na nejbližší hodiny i nadcházející dny. A funkční nebyla aplikace pro některé uživatele ani v posledních hodinách.

První problémy s aplikací Počasí na Apple produktech začali uživatelé ve velkém hlásit v průběhu prvního dubnového víkendu s tím, že chyba svítila i na webu Applu informujícím o stavu jeho softwarových služeb. Apple sice vše poměrně rychle vyřešil, avšak podařilo se mu to bohužel jen na několik hodin, jelikož v průběhu následujícího pondělí a úterý začali jablíčkáři opět ve velkém hlásit, že jim počasí nejde. Apple jej tedy znovu opravil, avšak co čert nechtěl, zhruba za dvě a půl hodiny po druhé opravě se mu počasí opět rozbilo. Vše sice Apple opět vyřešil, ale zhruba měsíc poté se chyby objevily znovu. V uplynulých hodinách jste proto mohli opět na iPhonech, iPadech, Apple Watch či Macích vidět nefunkční widgety, neaktuální data či neustále se načítající předpovědi pro daná místa. Některým uživatelům už sice aplikace nabíhají, ne všichni však mají bohužel takové štěstí. Systém status Počasí na webu Applu nicméně hlásí, že je problém vyřešen, takže by se snad mělo dostat vše co nejdříve do normálu.