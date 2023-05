Recenze headsetu Rode NTH-100M: Pracant, se kterým se potit nebudete

Když se mi dostal do ruky headset NTH-100M australské firmy Rode, tak jsem z poloviny věděl o co půjde. V podstatě se totiž jedná o jakési headsetové obrození úspěšných sluchátek, která jsou na trhu něco málo přes rok. Nyní zde máme pack s odnímatelným mikrofonem Rode NTH-Mic, přičemž ti, kteří už jsou šťastnými majiteli NTH-100 nemusí smutnit, protože mikrofon lze pořídit i zvlášť. V takovém případě bude cena v součtu o něco málo vyšší, ale nic dramatického.

První sluchátka s dílny známého australského výrobce měla poměrně dlouhou evoluci a výsledkem je opravdu propracovaný produkt, jak po zvukové stránce, tak i z hlediska designu. Ale jak už to bývá každý mu na chuť nepřijde.

V prvé řadě je třeba říci, že od počátku vývoje těchto sluchátek, na kterém se podílela řada zvukových inženýrů, nešlo o to přijít s produktem, který by měl uchvátit mocnými basy a překreslenými výškami. Rode NTH-100 a potažmo NTH-100M byly zamýšleny především jako pracovní nástroj, který se snaží přinést pokud možno co nejreálnější frekvenční reprodukci, než ohromit něčím, co v původním mixu vlastně ani není. Vzhledem k tomuto zaměření je ptát se, zda tu máme k dispozici Bluetooth takřka bezpředmětné. I u velmi kvalitních bluetooth sluchátek na trhu se totiž potýkáme s latencí, tedy zpožděním, což je něco s čím se jen velmi těžko srovnáte například při zpracovávání videí a podobně, kde je synchron opravdu důležitý.

Co najdete v balení

Balení je, jak bývá u Rode zvykem, originální. Po vysunutí první vrstvy se objeví pěkně nadesignovaná krabice s upozorněním, že na vás uvnitř čeká mikrofon – headset microphone for NTH-100 included. Po jejím rozevření narazíte na samotná sluchátka zabalená v praktickém pytlíku s logem výrobce, pod nimiž je uložen kabel typu Jack TRRS 3,5 mm o délce 2,4 m. Pak už se zde nachází jen krabička s kýženým kondenzátorovým mikrofonem se všesměrovou charakteristikou a krátký rozdělovací kabel, který umožní připojení tam, kde se nachází výstup na sluchátka a vstup na mikrofon separovaně. Příjemným překvapením, které na vás čeká uvnitř pytlíku se sluchátky, je redukce z malého konektoru Jack 3,5 na velký 6,3 mm a sada kroužků k označení uživatele po dvou od zelené, modré, oranžové a růžové, což se shoduje s barevným rozlišením Rode Connect i některými dalšími produkty značky. Zvlášť lze dokoupit i kabely o délce 1,2 m a 2,4 m ve stejných čtyřech barvách. Jako poslední tu máme praktickou konektorovou záslepku pro případ, že chcete headset používat na čas nebo jen jako sluchátka.

Design, materiály, tvarování a pohodlí

Osobně jsem toho názoru, že design je něco, kde výrobce nejvíce zabodoval a považuji ho za tak povedený, že by pro mne byl motivem k nákupu možná i za předpokladu, že samotná zvuková kvalita, by nebyla tak dobrá, jak je.

Pokud jde o použité materiály, kromě kovu a plastu zde máme hned několik unikátností. Jednou z nich je Alcantara, velmi měkký a prodyšný materiál, se kterým se lze setkat například u autopotahů nebo čalouněného nábytku a v případě NTH-100M jej najdete jak na kovovém mostě, který tak vůbec netlačí na hlavu, tak i u náušníků, pro jejichž výplň výrobce vyvinul vlastní technologické řešení v podobě revolučního gelu CoolTech. Ten naprosto skvěle vstřebává a následně odvádí teplo, což zabraňuje jeho kumulaci a vede k velmi komfortnímu pocitu i za podmínek, kdy sluchátka používáte delší dobu. Dobrou zprávou také je, že náušníky jsou odnímatelné.

Jak jistě víte z vlastních zkušeností, většina sluchátek má kruhový nebo mírně oválný tvar náušníků. Firma Rode se ale rozhodla pro trochu odlišné tvarování. Náušníky jejich sluchátek připomínají spíše trojúhelník, což přináší hned několik výhod. Výrobce tvrdí, že tak lépe odpovídají skutečnému tvaru lidských uší a to je rozhodně pravda. Po nasazení sluchátek máte pocit, jako by vám byly nedesignovány na míru. Druhou nepominutelnou výhodou je, že i když jsou strany samozřejmě označeny, aby bylo jasné, kde je pravá a kde levá, díky specifickému, ergonomickému tvaru si velice brzy zvyknete, jak si sluchátka nasadit pouze po hmatu.

Další opravdu povedenou vychytávkou, kterou se Rode sluchátka mohou pochlubit je nastavitelný náhlavník s jedinečným zámkovým systémem FitLok™. Tento chytrý uzamykací systém zajistí, že vaše nastavení sluchátek zůstane zachováno, dokud jej sami nezměníte a tak budete mít stejně příjemný pocit, kdykoli si je nasadíte. Hodně sluchátek postupem času a intenzivním používáním začne prokluzovat a neustálé upravování může působit dost rušivě. U NTH-100 díky FitLok tento problém odpadá a navíc celková kvalita zpracování i použité materiály je předurčují k dlouhé životnosti.

A jak je to s mikrofonem? Zatímco používáte-li NTH-100 pouze nebo převážně jako sluchátka, pak máte možnost připojit kabel jak z pravé, tak i levé strany, což se může zdát nedůležité, ale v praxi to rozhodně oceníte, třeba při používání různých karet, MacBooků nebo při záznamu, mikrofon je tvarován tak, že jej lze připojit pouze napravo. Zde stojí za to poznamenat, že konektory po obou stranách po otočení skvěle zapadnou a drží. Jak již bylo zmíněno, jde o malomembránový, kondenzátorový mikrofon využívající k připojení konektor Jak TRRS 3,5 mm umístěný do polohovatelného raménka. Možnosti jeho polohování nejsou až tak flexibilní, jak by možná někteří čekali, výstup z něj je ale poměrně slušný i za podmínek, kdy mikrofon není v ideální pozici.

Dáme-li dohromady klíčové fyzické parametry NTH-10M, vychází z toho jedny z nejpohodlnějších sluchátek s mikrofonem ve své třídě, které oceníte hlavně, při dlouhém používání, kdy si nebudete po chvíli připadat jako v peci.

Zvuk

Komfort je jistě důležitý, ale to, co nás většinou zajímá, je samozřejmě zvuk. Pokud jde čistě o technické specifikace, máme tu uzavřená sluchátka se 40 mm měniči, přesnou frekvenční odezvou, jejíž rozsah udává výrobce v rozmezí 5Hz – 35Khz a velice nízkou úrovní zkreslení. Impedance je 32Ω a citlivost 110dB/V.

Pokud jste příznivci bohatého hi-fi podání, vyhovují vám vychytávky jako spatial audio a podobně, pak tento headset není tou správnou volbou. Zvuk je totiž poměrně rovný, bez příkras, což je vzhledem k předpokládanému využití pochopitelné. Podání nižších basů není nijak přehnané, nižší středy se prosazují o něco znatelněji, ale nikoli rušivě nebo nepříjemně. V kritických středových frekvencích se sluchátka chovají konstantně i při plném zatížení, což je rozhodně potěšující. Snad jediné, kde bych čekal o něco málo lepší odezvu jsou nejvyšší frekvence. Nejde však o nic dramatického, každá sluchátka mají nějaké zvukové specifikum, u NTH-100 jsou to výšky a možná i díky tomu, že nejsou nějak dominantní, je celkový dojem hodně kompaktní.

Dalším aspektem je samozřejmě izolace od okolního prostředí, kterou při práci většinou vítáme. Na webu výrobce je uvedeno 20dBA a pocitově je na velmi dobré úrovni.

Subjektivní dojem z mikrofonu je z mého pohledu neutrální. Neohromí nadpozemskými detaily, ale podání hlasu je velmi dobře srozumitelné, což je u headsetu to důležité. Při testování jsem jej srovnával se záznamem z interního mikrofonu MacBooku a rozdíl tu rozhodně byl, zejména pokud jde o hluky v pozadí, i když pochopitelně kvalit tužkového mikrofonu Rode M5, který jsem pro zajímavost do testu také zahrnul, nedosahuje. Mikrofon disponuje frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz, dynamickým 92 dB a odstup šumu od signálu je 67 dB.

Využití

Sluchátka samotná najdou opravdu široké uplatnění. Využijete je při záznamu, střihu videa, podcastingu, ale i míchání a masteringu a pakliže jste příznivci rovného zvuku, užijete si s nimi i běžný poslech vašich oblíbených tracků.

V kombinaci s mikrofonem se nabízí především gaming a hráči, si myslím, komfort opravdu ocení, ale to rozhodně není vše, NTH-100M skvěle poslouží při videohovorech, jednáních nebo jakémkoli streamování.

Jsem toho názoru, že tvůrci podcastů sáhnou raději k osvědčeným řešením v podobě velkomemránového dynamického mikrofonu jako je třeba Rode Procaster. Pro příležitostnou produkci, ale i z NTH-Mic dostanete příjemný zvuk, za který se není třeba stydět.

Osobně nejsem typicky sluchátkový typ, pokud je to možné, raději pracuji s poslechovými monitory, ale vzhledem ke komfortu, který nabízí NTH-100, bych se jejich dlouhodobějšímu používání vůbec nebránil, spíše naopak. Přece jen, například pozdě večer je skvělé, když můžete dokončit rozpracovaný mix nebo dostříhat video, aniž by se vám pekla hlava.

Resumé

Na závěr bych celkově hodnotil produkt jako nadstandardně propracovaný, zvuková vyrovnanost, materiály, vzhled i vychytávky u konektorů si mne jednoznačně získaly. Mikrofon rozhodně nezklamal a pro své účely poslouží naprosto spolehlivě. Cena 5 190 Kč u dodavatele Disk.cz je sice o něco vyšší než některé konkurenční produkty, ale jakmile NTH-100M vyzkoušíte na pár hodin, zjistíte, že se to vyplatí. Samostatná sluchátka pořídíte za 3 790 Kč a mikrofon za 1 650 Kč.