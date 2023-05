Charles Leclerc lovící pomocí pinzety na grilování své AirPods Pro se stal hitem internetu

Je vám 25 let, jste pilotem stáje Ferrari a řídíte monopost F1 a celý svět vám doslova leží u nohou. Po Monacu kde máte apartmán se proháníte v 488 Pista, na ruce máte hodinky za 2 miliony Euro. Přesto jste však ochotni udělat téměř cokoli proto, abyste získali zpět své AirPods poté, co vám spadnou do úzké štěrbiny. Přesně to je život Charlese Leclerca, jehož video jak loví AirPods obletělo celý svět a sám se jim pochlubil na sociálních sítích. Zkrátka AirPods jsou velmi osobní záležitost a vyrazit do obchodu pro nové se vám prostě nechce. Charles tak neváhal a pomocí pinzety na grilování lovil své AirPods Pro, které mu vypadly na letišti v Curychu. Když se mu to nakonec podařilo, byl nadšený téměř stejně, jako z vítězství ve Velké ceně.