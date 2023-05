Nezapomenutelné retro hry, které jsme hráli v devadesátkách

Legend of Zelda mě poprvé zaujala, když jsem o ní jako dítě četla v jednom z devadesátkových časopisů, zaměřených na PC a konzolové hry. Od chvíle, kdy jsem si ji skutečně mohla zahrát, mě tehdy sice ještě dělilo pár let, čekání ale rozhodně stálo za to. A určitě nejsem jediná, pro koho jen tento titul zkrátka nezapomenutelný.

Prince of Persia

V 90. letech vyšly s několikaletým rozestupem celkem dvě verze Prince of Persia – Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame a Prince of Persia 3D. My zde zmíníme první jmenovaný titul, který spatřil světlo světa v roce 1993 (verze pro DOS), ale který mnohé hráče bavil i těsně před nástupem nového milénia. A mnozí z nás dokonce začínali na „Princovi“ z roku 1989. Vzpomínáte na zvuk kovových čelistí nebo hrotů, vysunujících se z plošin?