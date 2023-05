5 her pro macOS, které si nyní můžete zahrát zdarma

Intershellar je první ze série „dvacetiminutových dobrodružství“, ve kterých se ujmete role posádky šneků na cestě do nového domovského světa. Dorazíte na planetu pokrytou salátem (nebo v to alespoň doufáte). Něco je však v nepořádku. Vaše loď byla poškozena a je možné, že se vám vůbec nepodaří přistát. Mezitím váš domovský svět umírá a celá vaše civilizace čeká na vaši zprávu o této nové planetě. Je to opravdu salátový ráj?

BLEAK: Welcome to Glimmer je fantastická 2D akční plošinovka s mimořádně vysokou obtížností a rozsáhlým originálním soundtrackem. Více než 20 úrovní. Několik hratelných postav. Bohatý příběh. BLEAK: Welcome to Glimmer je prvním dějstvím nadčasového příběhu o ztrátě a vykoupení.