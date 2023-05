Pokud používáte tyto aplikace, rozhodně si na Mac neinstalujte novou betu macOS 13.4

Již za pár týdnů by měl Apple vydat novou majoritní verzi operačního systému macOS. Řeč je konkrétně o macOS 13.4, který v současnosti již intenzivně testuje jak v rámci vývojářského, tak i beta testování, díky čemuž si tak můžete systém vyzkoušet s předstihem. Pokud však používáte aplikace pro správu síťových připojení, do instalace se rozhodně nehrňte.

Po vydání posledních beta verzí macOS 13.4 si začali jablíčkáři ve velkém stěžovat na to, že aplikace pro správu síťových přípojení v čele s Little Snitch či Radio Silence způsobují na Macích velké problémy. Ty se projevují konkrétně problémy s připojením k internetu, které může být buď nestabilní, nebo v krajním případě zcela nefunkční. Vše sice stačí většinou vyřešit restartem Macu a vypnutím aplikací, ale pokud je uživatelé potřebují využívat, jsou v tomto směru nahraní, jelikož jejich bezproblémový chod na nejnovější betě macOS 13.4 zajistit nejde. Pokud tedy používáte tyto typy aplikací i vy, raději se do instalace bety nepouštějte.