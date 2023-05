Jablíčkáři iPhony Pro milují, jejich prodeje válcují základní modely

Podle analytiků bývá pravidlem, že v úvodu nového roku uživatelé kupují levnější modely iPhonů. Jak se ale zdá, letos tomu je jinak. Consumer Intelligence Research Partners upozorňuje, že od roku 2015 průměrná útrata za iPhone koupený v USA v prvním čtvrtletí roku klesala, neboť uživatelé raději sáhli po klasických modelech.

Cena průměrného iPhonu zakoupeného v USA v prvním čtvrtletí ale letos dosáhla nového maxima, a to 988 dolarů. Consumer Intelligence Research Partners je přesvědčena o tom, že za zvýšením výše uvedené hodnoty stojí dobré prodeje řady iPhone 14 Pro. Mezi další faktory zvýšené průměrné prodejní ceny iPhonu patří, že zákazníci upřednostňují nákup iPhonu 14 Plus před iPhonem 13 mini. Dále také rozhoduje skutečnost, že si iPhony dlouho drží cenu. Přechod na nejnovější model je tedy o to jednodušší. Neméně důležitým faktorem je také dle analytiků obecná dostupnost řady Pro, která závěrem loňského roku nebyla příliš valná.

Lze se také domnívat, že za úspěchem letošní řady Pro se velkou měrou podílely taktéž iPhony 14 a 14 Plus. Tyto dva modely byly uživateli velmi kritizovány. Převážně kvůli minimu změn oproti předchozí řadě či třeba absenci funkcí, které byste v této cenové hladině zkrátka a dobře bez debat očekávali (120 Hz). Pořídili jste si v tomto roce nový iPhone?