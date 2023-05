Apple je blízko překonání dalšího neuvěřitelného milníku

Přestože včerejší oznámení finančních výsledků Applu možná leckoho zklamalo, jelikož si kalifornský gigant meziročně mírně pohoršil, jsou věci, za které je před ním třeba smeknout. Během hovoru s investory totiž jeho šéf Tim Cook oznámil například to, že se „jeho“ společnost blíží k překonání dalšího těžko uvěřitelného milníku. Řeč je konkrétně o překonání počtu aktivních předplatných.

Že jsou pro Apple jeho služby v posledních letech svatý grál není žádným tajemstvím. Ani on sám však pravděpodobně nečekal, že se mu bude na tomto poli dařit tak výrazně, jak tomu nyní je. Za poslední první čtvrtletí letoška se mu podařilo v tržbách ze služeb vygenerovat krásných 20,91 miliard dolarů, přičemž hlavními tahouny měly být jako již tradičně App Store, iCloud či AppleCare. Skvěle si ale vedly i reklamy zobrazované v App Store, o které mají inzerenti čím dál tím větší zájem. Co se pak týče počtu aktivních předplatných, ten se v současnosti pohybuje kolem 975 milionů, přičemž před pouhým rokem bylo toto číslo o 150 milionů předplatných nižší. A co víc, podle slov finančního ředitele Applu Lucy Maestriho měl Apple před třemi lety dokonce méně než polovinu nynějších aktivních předplatných. Skok v počtu je tedy opravdu extrémní. Na druhou stranu, díky silné uživatelské základně čítající více než 2 miliardy aktivních Apple produktů je růst služeb víceméně jedinou očekávatelnou věcí.