Letošní iPadOS 17 bude jen předehra, pravá revoluce dorazí na iPady příští rok

Pokud jste příznivci iPadů, následující měsíce a velmi pravděpodobně i roky vás naprosto nadchnou. Už na letošní rok má mít totiž Apple přichystané poměrně zajímavé přepracování operačního systému iPadOS, který se tak díky tomu stane opět o něco využitelnějším. Ty pravé hody však mají dorazit v příštím roce – tedy alespoň podle leakera @Tech_Reve.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že má Apple na příští rok v plánu vydání supervýkonného 14,1“ iPadu Pro osazeného čipem M3 Pro. A aby byl výkon čipu využitelný, respektive využitelnější než je tomu nyní u modelů s čipy M1, má kalifornský gigant v plánu velký upgrade iPadOS 18. Ten se má výrazně přiblížit operačnímu systému macOS a to velmi jednoduchou formou – zkrátka z něj převezme spoustu funkcí a vlastností, aby byl iPadOS de facto schopen v mnoha ohledech macOS nahradit. Z iPadů se tedy svým způsobem stanou velmi schopné náhrady Maců, tedy alespoň pro některé úlohy, které budou proveditelné skrze funkce sdílené v macOS a iPadOS.

Apple se již dlouhé roky absolutně netají tím, že by rád popularitu iPadů nastartoval a to ideálně právě tak, že je budou jeho uživatelé vnímat jako solidní alternativu za MacBooky. Tato myšlenka se sice jablíčkářům dle všeho celkem líbí, Apple však dlouhodobě kritizují za to, že pokud mají z Maců na iPady přejít, je třeba z mobilního systému, kterým iPadOS stále je, udělat systém blízký tomu počítačovému. V minulosti jsme sice z úst Applu několikrát slyšeli, že spojovat macOS a iPadOS se mu nechce, avšak jak se zdá, jiná cesta ke splnění jeho plánu stejně není.