Ford prozradil, zda se v budoucnu chystá ve svých vozech zbavit CarPlay

Přestože je obliba automobilového infotainmentu Apple CarPlay poměrně velká, některé automobilky jej stále odmítají zavést a jiné se jej naopak dokonce zbavují. Jejich fanoušci si proto budou muset v budoucnu zvyknout na jiná řešení pro propojení telefonu s automobilem, která pro ně možná už nebudou tak pohodlná jako tomu je nyní. Pokud jste však zastánci vozů Ford, můžete být v tomto směru v klidu. Tato automobilka totiž loučení s CarPlay určitě nechystá.

Zatímco do Tesly se CarPlay pravděpodobně hned tak nepodívá a vozy spadající pod General Motors (tedy Chevrolet, GMC, Cadillac a Buick) začnou o CarPlay počínaje letoška postupně přicházet, Ford počítá s CarPlay dle slov jeho generálního ředitele Jima Farleye i nadále. Dle svých slov si je totiž „jeho“ automobilka moc dobře vědoma toho, jak velký podíl má Apple na trhu se smartphony a je tudíž naprosto jasné, že CarPlay v autech je mnoha jablíčkáři přímo vyžadováno. Dle Jima by proto nedávalo absolutní smysl nyní za jablíčkáři přijít a pomyslně jim popřát hodně štěstí ve hledání alternativy za CarPlay, se kterým jsou v současnosti tak spokojeni. Dá se přitom předpokládat, že podobnou vizi mají i ostatní velké automobilky, jelikož jim zcela určitě také jde o udržení si co největšího množství spokojených klientů. A právě CarPlay jim v tom může pomoci.