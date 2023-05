Oblíbený přehrávač VLC začal podporovat CarPlay! Má to ale drobný háček

Když se řekne VLC, valné většině z nás se nejspíš vybaví přehrávač, který je schopný přehrát soubory takřka v jakémkoliv formátu a to navíc velmi jednoduše. Přesně pro svou všestrannost si ostatně ve světě softwarů vysloužil velmi dobrou pověst, která se mu daří držet i nyní, když už místo stahování filmů a seriálů mnozí uživatelé volí raději jejich sledování přes streamovací služby. Jak se navíc zdá, tvůrci VLC to se svým přehrávačem myslí i nadále vážně, jelikož jej nyní na iPhonech poměrně velkoryse zaktualizovali. A dokonce mu dodali i podporu CarPlay, byť s určitým háčkem.

Podpora VLC pro CarPlay neznamená ve výsledku nic jiného než vytvoření CarPlay „aplikace“, kterou si budou moci uživatelé spouštět přes jejich palubní displeje ve vozech. Háček je však v tom, že zde bude (samozřejmě) platit omezení ve formě možnosti přehrávání hudby, nikoliv videa. Jinými slovy, VLC se v CarPlay promění jen na klasický audiopřehrávač, zatímco všude jinde jej využijete i pro přehrávání videí. Nicméně pokud jste zvyklí právě na to, že si přes VLC pouštíte právě hudbu či jiné zvukové záznamy, konečně to bude možné jednoduše praktikovat přes CarPlay. Jediné, co je k tomu potřeba, je vlastnit kompatibilní auto a mít v iPhonu nainstalovanou aplikaci VLC ve verzi 3.4.0.