Apple v tichosti aktualizoval nabíječku MagSafe

Je tomu skoro až k nevíře, ale přestože nabízí Apple bezdrátové nabíjení u iPhonů již od roku 2017 a modelů 8 a X, v současnosti má ve své nabídce jen dvě vlastní bezdrátové nabíječky. Kdybychom pak byli ještě přísnější, řekli bychom, že vlastně jen jednu, jelikož MagSafe a MagSafe Duo se od sebe liší vlastně jen tím, že ke druhé jmenované je „přitaven“ ještě nabíjecí puk pro Apple Watch. A právě tyto nabíječky se před pár hodinami dočkaly aktualizace firmwaru, který byl vydán jako již tradičně v naprosté tichosti.

Nový firmware pro nabíječky MagSafe nese označení 10M3761, avšak v Nastavení iPhonu jej po připojení nabíječky k němu uvidíte jakožto 258.0.0. Bohužel, jeho instalace je zcela automatizovaná, což jinými slovy znamená, že není možné jakkoliv instalační proces urychlit. Jediné, co pro něj je třeba, je připojit MagSafe k iPhonu (a samozřejmě do sítě) a nechat všechny procesy probíhat na pozadí. Co firmware přináší není taktéž jasné, ale vzhledem k tomu, že jeho vydání Apple nikterak nekomentoval se zdá být poměrně pravděpodobné, že se jedná jen o optimalizace či podobné úkony.