5 věcí, které zaručeně přinese iPhone 15 Pro

USB-C Jedna z nejočekávanějších novinek je zároveň jednou z nejvíce zaručených. Na USB-C totiž Apple u iPhonů přejít chtě nechtě musí a přestože by tak mohl učinit teoreticky až příští rok, kvůli dostatečnému množství příslušenství, které by mohlo při přechodu příští rok zpočátku chybět, ale také plánům s iPhony ohledně jejich možného propojení s externími displeji pro účely zobrazování natáčeného obsahu v reálném čase není na co čekat. A co vše tedy vlastně USB-C oproti Lightningu nabídne? Je to hlavně výrazně vyšší přenosová rychlost dat, která by měla dosahovat podle leakerů až 40 Gb/s, zatímco Lightning „běží" jen na 480 Mb/s. Dále je to kompatibilita s větším množstvím příslušenství v čele s nabíječkami pro MacBooky či iPady. USB-C ale může Applu rozvázat ruce třeba i v rychlosti nabíjení iPhonů.

Zaoblené rámečky Apple vyznává již roky dvou až tříletý designový cyklus iPhonů, kdy po jeho uplynutí své telefony mírně vizuálně upraví, aby byly pro uživatele opět lákavé. A jelikož máme nynější tříletý cyklus již za sebou, jelikož iPhony 12, 13 a 14 sdílí víceméně tentýž design, je na čase přijít s něčím novým. Tím mají letos být mírně zaoblené hrany telefonu, díky kterým by se ten měl držet v ruce lépe než je tomu nyní. Svým způsobem by totiž měl připomínat nynější iPhony v krytech, které jsou v ruce rozhodně příjemnější než ostré hrany při používání iPhonu bez krytu. Zaoblenými rámečky navíc Apple do jisté míry přiblíží iPhony designu jeho nových MacBooků, které tímto směrem již nějaký ten pátek jdou.

Periskopický teleobjektiv u iPhonu 15 Pro Max Apple už zkrátka nemůže na poli optického zoomu telefonů uhnout. Jeho iPhony totiž za konkurencí chtě nechtě dlouhodobě zaostávají a je proto potřeba tento problém radikálně vyřešit. Přesně z toho důvodu je proto letos 100% očekáváno nasazení nového typu teleobjektivu, který umožní iPhonům dělat skutečně zajímavé kousky. Řeč je konkrétně o periskopickém teleobjektivu, který na ně přinese vymodlený lepší optický zoom s rozsahem snad 3 až 9násobného přiblížení. Tato technologie je však bohužel relativně náročná na prostor a proto se jí dočkají jen iPhony 15 Pro Max.

Focení do 48MPx i pro JPEG Když Apple v loňském roce představil světu 48MPx širokoúhlý objektiv, nejednoho jablíčkáře tím velmi potěšil. Háček byl však v tom, že do 48MPx rozlišení umožňuje alespoň skrze nativní aplikací Fotoaparát v současnosti fotit jen do ProRAW formátu bez jakýchkoliv softwarových příkras. Krom toho jsou však ProRAW fotky i extrémně velké z hlediska úložiště, kvůli čemuž nedávají mnoha uživatelům žádný smysl. Apple však moc rád své funkce vylepšuje postupně a tak je víceméně jasné, že 48MPx bude letos využitelných nejen pro ProRAW, ale taktéž pro klasický JPEG s určitou dávkou softwarových úprav. Ostatně, přesně tímto směrem šel Apple třeba i u kinematografického režimu, kdy jej jeden rok spustil v HD, v dalším roce jej však nová generace iPhonů už začala zvládat ve 4K.