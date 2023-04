Recenze kožené pěněženky a klíčenky na AirTag od české firmy Souma stojí za přečtení!

Většinou se z našich inzerentů stanou i moji kamarádi. Na tom by nebylo nic zvláštního, po letech spolupráce zkrátka párkrát zajdete na pivo a slovo dá slovo. Za celou tu dobu se mi však ani jednou nestalo, aby se mi ozval kamarád, se kterým jsem před dvaceti lety hrával basket s tím, že má firmu, která vyrábí cool příslušenství pro Apple a chtěl by, abychom se o něm zmínili. Tomu zkrátka nešlo říct ne a tak bych se s vámi rád podělil o produkty společnosti Souma, které mi dorazily na stůl. Souma se věnuje prvotřídnímu zpracování kůže, ze které dělá vše, co vás napadne. Od peněženek, přívěšků na AirTag, přes pásky až po brašničky na jízdní kola. Ke mě se dostala konkrétně pěněženka, respektive card holder pro AirTag a také přívešek na klíče pro AirTag. Pojďme se na to společně podívat.

Jak můžete sami vidět v galerii, již samotné balení odpovídá tomu, že to Souma myslí vážně a místo nějakých nesmyslných krabiček s potiskem, vám vše dorazí stylově zabalené v klasickém, ale velmi pěkně udělánem kartonu, na kterém najdete i bonus v podobě koženého kroužku, který ukazuje, z jakého materiálu jsou produkty uvnitř vyrobeny. Uvnitř balení najdete poděkování za koupi, společně s popiskem produktu, kde se dozvíte, jakou kůži právě držíte v ruce a čím je specifická. Oba produkty, které jsem měl možnost vyzkoušet, jsou vyrobeny z hovězí tísločiněnné licové kůže, která se označuje také jako Walpier Buttero. Jedná se o nekvalitnější druh kůže, který lze sehnat a právě díky němu, bude výrobek vypadat i po letech tak, jako když jej poprvé vybalíte, samozřejmě kromě klasické patiny.

Co se peněženky nebo chceteli card holderu týká, jedná se přesně o ten styl peněžnky, které nosím již dlouhé roky. Zkátka pokud někde chcete mí platební kartu, občanku, řidičák a nějakou tu hotovost, je to ideální řešení. Pěněženky jsou samozřejmě k dispozici ve více barvách a to konkrétně černé, hnědé, medové, modré a zelené. Díky rozměrům 10 x 6,5 cm se vám vejde do každé kapsy s tím, že z každé strany peněženky můžete vložit 3 karty a doprostřed pak dát bankovky. Do malého kulatého výřezu pak zasunete Airtag tak, že vám bude vidět pouze lesklý kovový kousek a zbytek AirTagu bude uvnitř peněženky. Vše vypadá elegantně, minimalisticky a díky AirTagu se jedná i o bezpečné řešení. Navíc za cenu 1199Kč je téměř nemožné najít adekvatní pěněženku ze stejně kvalitní kůže. Upřímně řečeno, jediné, co dělí tuto peněženku od peněženek od Hermés nebo Gucci za desetinásobek ceny je logo, protože zpracování je na špičkové úrovni. Navíc vnitřní strana pěněženky je hrubá a karty nejen že drží samotné stažení kapes pěněženky, ale vypadnutí zabraňuje také drsná kůže uvnitř.

Klíčenka od Souma je klasická minimalistická klíčenka, do které vsunete AirTag a pak si jej již připnete, kam vás jen napadne. Opět je zde použita stejně kvalitní kůže a celkové zpracování i prošívání vytváří celkový dojem tak pěkný, že je jedno, zda AirTag připnete na klíčky od Bentley nebo od bytu, stále bude vypadat elegantně. Záleží jen na vás, jak jej využijete, meze se nekladou. Opět jej najdete k dispozici ve více barvách. Pokud tedy hledáte kvalitní produkty z kůže, které vypadají svým zpracováním i kvalitou použité kůže stejně jako ty od známých módních domů, vyzkoušejte se podívat na ty od Souma. Věřím, že rozhodně nebudete zklamáni.

Pěněženku a klíčenku Souma si můžete zakoupit přímo zde.