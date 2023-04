Exkluzivní kód pro 5 z vás: Koloběžky Segway mají parádní výkon i dojezd

Komerční sdělení: Elektrické koloběžky nabývají na čím dál větší popularitě. A není se čemu divit. Jsou totiž rychlé, skladné a šetrnější k životnímu prostředí. Zajišťují jednoduchý způsob přepravy a především ty lepší modely nemají pak problém ani s jízdou na delší vzdálenosti. Představují tedy nejen alternativu k autu či městské dopravě, ale také jsou super parťákem pro volný čas na různé výlety.

Jedním z nejznámějších výrobců těchto koloběžek je společnost Segway.

Modely ideální do města

Hledáte-li parťáka do města za super peníze, rozhodně neuděláte chybu s KickScooter F2 E, který pořídíte díky slevě za 12 311 Kč. Za tyto peníze dostanete elektrokoloběžku s 800W motorem a dojezdem až 40 km na jedno nabití. Model je vybaven také technologií Traction Control System, díky které bude vyjížďka na kluzkých a štěrkových cestách mnohem bezpečnější. Samozřejmostí jsou také samoopravné pneumatiky, duální brzdový systém a díky integrované funkci Apple Find My budete vědět, kde se právě koloběžka nachází. Líbí se vám výbava, ale chcete vyšší dojezd? Výkonnější brácha KickScooter F2 Plus E (13 543 Kč) dojede až 55 km na jedno nabití.

Aktuálně nejvýhodněji pořídíte KickScooter P65E. Se slevou víc než 8 tisíc získáte chytrou elektrokoloběžku s dojezdem 65 km, ještě lepší pneumatiky, uzamykatelnost pomocí NFC karty, zadáním kódu na LCD displeji nebo pomocí smartphonu, který ještě navíc můžete během jízdy nabíjet.

Pořádně nabušené stroje

Pokud jste se rozhodli investovat do opravdu namakaného stroje s parádním dojezdem, super výkonem, dvojitým odpružením, tlumiči, směrovými ukazateli a až šesti jízdními režimy, máme tu pro vás tři unikátní modely.

Prvním je KickScooter P100SE, který je zlatou střední cestou pro všechny, kteří váhají mezi městskými a terénními modely. Toto zvíře s největším dojezdem až 100 km a výkonem 1300 W nepřekvapí dlážděná městská cesta ani horský terén. Navíc si užijete i lahůdku v podobě uvítacího nápisu promítajícího se na zem.

Za samostatnou kategorii elektrokoloběžek Segway můžeme považovat modely z řady GT. SuperScooter GT1E a SuperScooter GT2 jsou vyrobeny z prémiových materiálů (hořčík, letecký hliník), disponují dvěma motory s celkovým výkonem 6 000 W, bezdušovými 11palcovými pneumatikami a unikátní koncepcí tlumičů používajících se u supersportů.

