Recenze Rode Wireless Me: Opravdu jednoduché a příjemné řešení

Na trhu lze dnes najít opravdu slušné množství různých bezdrátových setů pro kreativní tvůrce, kvalit a spolehlivosti těch od australského výrobce Rode, ale ve své třídě dosahuje jen málokterý. Po Rode Wireless GO následovaném Wireless GO II nyní Rode přichází s Wireless Me. Ten sice nenabídne některé funkce jako jeho vybavenější předchůdce, který se může pochlubit například přehledným displejem nebo možností interního záznamu, za to je ale připraven k akci během chvilky a přestože nastavení probíhá pomocí aplikace, je opravdu jednoduché a algoritmy starající se o optimální vybuzení fungují naprosto skvěle.

Co najdete v balení

Po rozbalení ne příliš rozměrné krabičky se vám pod ruku dostanou nejprve samotný vysílač a přijímač. Součástí balení jsou však také 2 kusy protivětrné ochrany death mouse, bohatá kabelová výbava, související s širokými možnostmi využití v kombinaci s mobilními zařízeními, počítači i fotoaparáty a kamerami a nechybí ani praktické transportní pouzdro.

Pokud jde o zmíněnou kabeláž, Rode vám dá po jednom kabelu USB-C na Lightning pro propojení s vašim iPhonem, USB-C na USB-C, pakliže budete chtít systém připojit k počítači nebo smartphonu s Androidem, dále kabel osazený dvěma malými Jack konektory TRS 3,5 mm, který uplatníte v kombinaci například s bezzrcadlovkou nebo kamerou a výčet uzavírá kabel TRS 3,5 mm na TRRS 3,5 mm, rozhodnete-li se pro konektivitu s telefonem pomocí sluchátkového konektoru. Když jsem kupoval Rode Video Mic GO II, v balení jsem našel bohužel jen 3,5 Jack kabel, přestože jde o mikrofon, který disponuje i USB konektivitou a ostatní kabely tedy bylo nutné dokoupit. Kabelová vybavenost u Wireless Me tedy rozhodně potěší.

Zprovoznění a párování

Jak již bylo řečeno, nastavení probíhá pomocí aplikace. Před tím, než budete chtít bezdrátový systém zprovoznit, je tedy užitečné nainstalovat potřebný software. K nastavení primárně slouží aplikace Rode Central, jenž je k dispozici jak pro macOS a Windows, tak pro iOS a Android. Majitelé iPhonů mohou využít i novou aplikaci Rode Capture, která je v mnoha ohledech jedinečná a umožňuje toho mnohem více než jen nastavení Wireless Me.

Jak probíhá párování obou prvků bezdrátového systému? Je to opravdu jednoduché. Popravdě řečeno, mně se to podařilo bezděky a přijímač se s vysílačem spojil automaticky a prakticky okamžitě po jejich zapnutí. Pro všechny případy výrobce doporučuje následující postup. Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo ke ztrátě párování, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí na obou zařízeních, dokud nezačnou blikat. Následně můžete obě tlačítka pustit. Poté se zaměřte na přijímač, opět stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí, nepouštějte jej a udělejte to samé s vysílačem. Pak už stačí sekundu nebo dvě počkat a máte spárováno.

Firma Rode svoje produkty po softwarové stránce rozhodně nezanedbává, proto je pravděpodobné, že vás zařízení ihned po připojení přes USB ať už k telefonu, Macu nebo PC vyzve k updatu firmwaru. Ten je potřeba provést jak s přijímačem, tak vysílačem. Celý proces, alespoň na mém iPhonu, trvá sotva pár minut a jakmile proběhne, je systém připraven k párování nebo lze přistoupit k dalším nastavením, pakliže je chcete využít.

Technické údaje

Trochu čísel a specifikací nikdy neuškodí, i když ty lze skvěle zpracované najít na českých e-shopech jako například Disk.cz nebo přímo na stránkách výrobce Rode.

Rode Wireless Me je tedy bezdrátový mikrofonní systém velmi kompaktních rozměrů s digitálním přenosem pracujícím ve frekvenčním pásmu 2.4 GHz, osazený mikrofony se všesměrovou charakteristikou odpovídajícími broadcastové kvalitě.

Interní akumulátory mohou nabídnout až 7 hodin nepřetržitého provozu, což je pro většinu situací víc, než dostačující a k jejich dobití, stejně jako pro komunikaci se softwarem slouží konektory USB-C.

Pokud jde o dosah, tak zde bych upozornil na trochu nejasné popisy na některých e-shopech, které uvádějí až 200 m, ale přímo na webu výrobce je uveden údaj více než 100 m. Nejde však o nic zásadního, protože ve většině reálných situací bude vzdálenost mezi oběma prvky spíše záležitostí několika metrů.

K vysílači je možné připojit i klipový mikrofon pomocí 3,5 mm Jack konektoru, ideálně třeba Rode Lavalier GO. Kompatibilita pokrývá prakticky celou škálu, tedy Mac, Windows, iOS i Android. Pokud jde o software nabízený a doporučený výrobcem lze využít RØDE Central, Connect, Reporter i Capture. Nepominutelnou výhodou je i možnost rozšíření celého systému o další vysílač z řady Wireless Go.

Stabilita, spolehlivost a kvalita přenosu

Často se setkávám s názorem, že pásmo 2,4 GHz je již přinejmenším přecpané a digitálním systémům na této frekvenci je lepší se vyhýbat. Pokud jde o využití pásma, je tato informace pravdivá, ale v případě Rode Wireless Me ani Wireless GO to neplatí.

Firma od první generace, která sama dosahovala hodně dobrých výsledků, pokud jde o stabilitu přenosu, zapracovala na jeho vyladění a ten tak v naprosté většině případů drží opravdu neuvěřitelně dobře. Při běžném provozu se tedy rozhodně nemusíte bát ztráty signálu. Pokud chcete mít naprostou jistotu i na velké vzdálenosti, pak zřejmě stojí za zvážení spíš o něco dražší varianta Rode Wireless GO II, která, jak jsem zmínil, disponuje i interním nahráváním, takže i v případě výpadku přenosu máte k dispozici audio z interní paměti vysílače.

Vychytávky

V předchozím textu jste nejspíš narazili na to, že systém disponuje kvalitními mikrofony a ano, mikrofon zde není jen 1, jak by se dalo očekávat, ale i samotný přijímač má integrovaný mikrofon, což je obrovská výhoda, pokud například natáčíte interview a potřebujete kvalitní audio nejen od tázaného, ale i od člověka, který klade otázky. Nelze u něj sice připojit externí klopu, ale to nemusí být překážkou, protože výstup z něj je i tak dostatečně kvalitní.

Pokud se rozhodnete systém rozšířit o další vysílač, mikrofon integrovaný v přijímači Rode Wireless ME je stále možné použít. Budete tak mít k dispozici dokonce 3 zdroje zvuku. Není to tak komfortní jako při setupu se dvěma mikrofony, ale v některých situacích takovou eventualitu rozhodně oceníte.

Trochu netypickým, ale ne neužitečným řešením je scénář, kdy namísto klopového mikrofonu, použijete nějaký video mikrofon, v mém případě třeba VideoMic GO II a získáte tak možnost záznamu celé scény, v případě 2 vysílačů klidně i ve stereu, bez nutnosti mnohametrové kabeláže.

Za jednu z největších výhod systému považuji parametry nastavení, které nabízí primárně aplikace Rode Central nebo Capture. Najdete zde možnost zapnutí integrovaného mikrofonu přijímače, rozdělení kanálů, které rozhodně uvítáte, pracujete-li se záznamem dále třeba ve Final Cutu, ale především neuvěřitelně propracované adaptivní algoritmy citlivosti vybuzení, které vám zajistí skvělý výsledek takřka za jakýchkoli okolností.

Vychytávek a unikátností je ve skutečnosti ještě mnohem více a lze předpokládat, že další budou přibývat. Již nyní například beta verze firmwaru pultu RodeCaster Pro II podporuje připojení vysílačů Wireless Me a Wireless Go II přímo, bez přijímače a vzhledem k množství nových produktů uvedených v tomto roce a velkému úsilí o jejich vzájemnou integraci na sebe další vylepšení určitě nenechají dlouho čekat.

Blíže k softwaru

V kombinaci s Rode Wireless Me můžete samozřejmě využít nejrůznější software. Výrobce ale nabízí několik vynikajících řešení na míru a zdarma. Prvním je již zmiňovaný Rode Central, který představuje vlastně jakési ovládací centrum.

Pro Mac a Windows je však k dispozici také aplikace pro tvorbu podcastů a streamování s názvem Rode Connect, inspirovaná pulty RodeCaster Pro. Ta se vyznačuje přehledností a její používání je velmi jednoduché.

Pro potřeby audio záznamu se na App Store i Google Play nabízí Rode Reporter. I tento kousek softwaru poskytuje přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní určené primárně pro záznam rozhovorů, přednášek, konferencí a podobně.

Unikátem je aplikace Rode Capture, se kterou můžete tvořit úžasná videa a rozhovory s využitím obou kamer iPhonu a samozřejmě Wireless Me a dalších řešení od Rode, která dodají vašemu výstupu profesionální dojem díky vynikajícímu zvuku.

Pro koho je Rode Wireless Me a jaké jsou možnosti využití?

Klíčem k úspěchu každého produktu je, aby se dostal do rukou právě tomu spektru zákazníků, pro které je určen. Z vlastní zkušenosti vím, že „ohýbání“ využití často nepřináší dobré výsledky ani potěšení. Znáte ty situace, ale ono by to šlo použít možná i takto…

Rode Wireless Me je produkt, který necílí na těžké profesionály, ale nabízí opravdu jednoduché a příjemné řešení audia pro vaši tvůrčí práci nebo i zábavu. Nemusíte studovat složité způsoby párování ani neustále myslet na optimální úroveň vybuzení.

Nejvíce se tedy hodí pro méně náročné uživatele, vlogery nebo tvůrce podcastů ale díky své flexibilitě a rychlosti, se kterou je připraven k akci by po něm mohli sáhnout i zkušenější, protože, přiznejme si, že někdy jsou situace, kdy na jakékoli složitosti není dostatek času a člověk musí reagovat opravdu pohotově.

Wireless Me se snadno spřátelí s vašim telefonem pro rychlovky na Instagram, ale stejně dobře se zabydlí na těle bezzrcadlovky. Uplatní se stejně dobře ve výukovém videu jako při videohovoru nebo interview se zajímavou osobností.

Cena

Rode Wireless Me stojí u prodejce Disk.cz 4 290 Kč a za tuto cenu už rozhodně nepředstavuje cenově těžko dostupnou záležitost. Trochu vyspělejší bratříček ve verzi Single, Rode Wireles GO II koupíte za 5 490 Kč a pokud byste pokukovali po variantě se dvěma vysílači, tak se s cenou dostanete lehce nad 7 000 Kč. S cenami je to rozumné i u příslušenství, které sice není tím, úplně nejlevnějším řešením, ale v případě značkových produktů Rode se i tak pohybuje v řádu od několika stovek, což je jistě akceptovatelné.

Příslušenství

Na závěr stojí za to zmínit některá příslušenství, kterými lze systém obohatit a usnadnit si práci. Kromě možností, které jsem již zmínil, jako je druhý vysílač Wireless GO II nebo externí klipový mikrofon Rode Lavalier GO, australský výrobce nabízí hned několik doplňků. Patří mezi ně třeba klipy pro uchycení jako magnetický klip Rode MagClip GO nebo sada FlexClip GO, jednoduché kabelové závaží pro klopové mikrofony MicDrop, adaptér, se kterým proměníte vysílač na reportážní mikrofon Interview GO nebo praktický držák do kamerové botičky Rode DCS-1. Od výrobců třetích stran je k dostání třeba i nabíjecí stanice, díky které lze dobíjet všechny prvky zároveň.

Osobně mohu říci, že mne set Rode Wireless Me příjemně překvapil a sám bych zvážil, jeho nákup. Nenašel by u mne sice tak časté využití jako u někoho, kdo se opravdu věnuje například vlogování, ale na druhou stranu mít v případě potřeby po ruce opravdu rychlé a jednoduché řešení audia, rozhodně není k zahození a za cenu lehce překračující 4 000 Kč rozhodně stojí.