Dnes startuje na Apple Watch fitness výzva k Mezinárodnímu dni tance, toto stačí pro její splnění

Je sobota 29. dubna, což pro fanoušky Apple Watch a zejména pak ty, kteří milují sbírání odznáčků za aktivitu na Apple Watch znamená jediné – startuje fitness výzva k Mezinárodnímu dni tance. Máte-li tedy i vy rádi pohyb, za který vás Apple čas od času odmění nějakou tou digitální odměnou, dnes byste rozhodně neměli na nějaké ty minuty cvičení zaznamenané přes Apple Watch zapomenout.

„Rozjeďte to na parketu! Toto ocenění získáte, když si na Mezinárodní den tance 29. dubna připíšete aspoň dvacetiminutové taneční cvičení. Zaznamenat ho můžete v aplikaci Cvičení nebo v jiné aplikaci, která přidává cvičení do aplikace Zdraví,“ stojí v zadání výzvy v aplikaci Aktivita. Jak tedy můžete sami vidět, o nic složitého se rozhodně nejedná – tím spíš, když připadá výzva na sobotu. Je nicméně třeba zdůraznit, že se jedná o výzvu exkluzivní a tedy že pokud se jí v sobotu nezúčastníte, o možnost získání letošních odměn nenávratně přijdete, což by byla škoda.