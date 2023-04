Virtuální klávesnice jsou pasé! Na smartphony míří nová revoluční technologie

Je obecně známo, že dnes již letitý Touch Bar u MacBooků Pro se s příliš nadšeným přijetím nesetkal, i když má své příznivce. Apple se ve svých snahách o inovace podle všeho nechce vzdát jedné ze svých dlouhodobých vizí nahradit fyzické klávesnice těmi s dotykovou obrazovkou nebo jiným dynamickým řešením, přičemž plochá panelová haptika Carnegie Mellon University se jeví jako nadějná volba v porovnání s přístupy, které si Apple dosud nechal patentovat.

A co k tomu vlastně jablečnou společnost vede? Je velmi pravděpodobné, že za tím stojí mimo jiné obří úspěch iPhonu, který nahradil fyzické klávesnice, jež byly v tehdejších chytrých telefonech standardem, těmi virtuálními na obrazovce. Následoval iPad, který nabídl něco, co se blížilo klávesnici normální velikosti ve virtuální podobě. Existují však četné patenty Applu, které naznačují, že se společnost v tomto směru nehodlá zastavit.

Dynamické klávesnice, kde se funkce kláves může kontextově měnit v závislosti na aplikaci, kterou používáte, a na tom, co právě děláte mají v současnosti asi největší potenciál. Nabízejí mnohem větší flexibilitu než běžné klávesnice a umožňují přizpůsobení pro cokoli od psaní v jiném jazyce až po střih videa. Jedno z řešení si zachovává fyzické klávesy, ale používá u nich elektronický inkoust nebo OLED, které umožňují měnit funkci kláves podle potřeby.

Další možností je nahradit fyzickou klávesnici dotykovou obrazovkou, jako je tomu u iPhonu a iPadu. Problém je ovšem v tom, že kvůli nedostatku zpětné hmatové odezvy a pohybu je takové řešení nepohodlné a nepříjemné pro dlouhodobou práci. Apple se však snaží tyto problémy kompenzovat. Nedostatek pohybu lze snadno vyřešit pomocí haptiky. V tomto směru společnost ukázala, jak přesvědčivá může haptická odezva být. Její trackpady už léta nenabízejí fyzická kliknutí, ale kdybychom to nevěděli, nejspíš bychom si toho nevšimli. Pocit je opravdu velmi přesvědčivý. To ale představuje jen polovinu úspěchu, pokud se chceme přiblížit k dojmu fyzické klávesnice. Je velmi obtížné efektivně dotykově psát, pokud vaše prsty neucítí klávesy předtím, než je stisknete.

Společnost Apple se tímto problémem zabývá již mnoho let a patent z roku 2018 ilustruje jedno z možných řešení, když pomocí elektrostatického náboje simuluje pocit hrany klávesy. Ale haptika z Carnegie Mellon se zdá být lepší.

Výzkumníci ze skupiny Future Interfaces Group na Carnegie Mellon University vidí řešení v technologii, kterou nazývají Flat Panel Haptics, tedy haptika plochých panelů. Podařilo se jim vytvořit vestavěné elektroosmotické pumpy schopné pohybovat kapalinami pomocí elektrického pole namísto použití pohyblivých částí. Lze je spojit tenkým zásobníkem kapaliny pod nimi a pružnou povrchovou strukturou nahoře a takřka okamžitě tak zformovat vyskakovací tlačítka o výšce téměř pěti milimetrů s dostatečným tlakem a tuhostí, aby byla při stisknutí pevná, přičemž samotný proces formování trvá asi sekundu.

V současné podobě by tlačítka měla pevný formát, to znamená, že jejich funkce se může měnit, ale jejich velikost a tvar nikoli. Dlouhodobým cílem však je implementovat tuto technologii na úrovni pixelů, takže by tlačítka mohla mít libovolnou velikost a tvar a to už by bylo skutečně zajímavé.

Samozřejmě, že za současných podmínek a nejspíš i v nejbližší budoucnosti dá asi většina uživatelů přednost klasické mechanické klávesnici, ale Apple již prokázala, že se zákazníci přizpůsobí například pocitu z různých mechanik klávesnice, takže není nemožné si představit technologii Carnegie Mellon University jako eventuální budoucí řešení.