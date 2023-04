JBL představuje nové reproduktory s podporou Wi-Fi a AirPlay

Komerční sdělení: Přenosné reproduktory JBL se dlouhodobě řadí mezi jedny z nejpopulárnějších na trhu. Tomu vděčí především svému prvotřídně vyladěnému zvuku, designu a dalších schopnostem a funkcím. A právě nyní přicházejí dvě skvělé novinky, na které fanoušci v očekávání čekali. JBL totiž představuje nové reproduktory s podporou Wi-Fi! Konkrétně se jedná o modely JBL Charge 5 Wi-Fi a JBL Boombox 3 Wi-Fi.

Jak je z pojmenování již patrné, tyto kousky vycházejí z již existujících a nesmírně populárních přenosných reproduktorů, akorát s tím rozdílem, že se dočkaly podpory Wi-Fi konektivity. Z toho pramení hned několik bezkonkurenčních benefitů. Zabudovaná Wi-Fi verze 6 totiž přinese možnost streamování skrze AirPlay, což ocení zejména jablíčkáři, podporu pro Alexa Multi-Room Music, zabudovaný Chromecast či podporu pro Spotify Connect. Rozhodně je tedy o co stát. Další změna od původních reproduktorů spočívá v designu a slouží pro rychlé odlišení. Novinky poznáte hned na první pohled podle Wi-Fi loga na měničích reproduktorů.

Pojďme si ale ještě v rychlosti shrnout, co tyto reproduktory vlastně nabízejí a čím se vyznačují. Nové modely JBL Charge 5 Wi-Fi a JBL Boombox 3 Wi-Fi budou k dispozici přibližně koncem května 2023.

JBL Charge 5 Wi-Fi

Nejprve se pojďme zaměřit na JBL Charge 5. Jedná se o nesmírně populární reproduktor, který vás dokáže okouzlit především svým vytříbeným zvukem JBL Original Pro Sound a až 20hodinovou výdrží baterie. Jeho výdrž ale můžete použít i pro vlastní potřeby. Reproduktor totiž dokáže fungovat i jako powerbanka a hravě si tedy poradí například s nabíjením vašeho telefonu.

Zároveň jej s sebou můžete vzít doslova kamkoliv. Ať už se chystáte si pustit oblíbenou muziku například doma, nebo vyrážíte vstříc dobrodružství do přírody či k vodě, nemáte se vůbec čeho obávat. JBL Charge 5 totiž disponuje odolností vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. A kdyby vám náhodou jeho výkon nestačil, s pomocí funkce PartyBoost můžete propojit kompatibilní reproduktory a zdvojnásobit tak porci kvalitního zvuku.

JBL Boombox 3 Wi-Fi

Pokud hledáte ultimátní přenosný reproduktor, který vám nabídne jen to nejlepší, pak je JBL Boombox 3 správnou cestou. Jedná se totiž o nesmírně výkonný reproduktor, který potěší masivním zvukem JBL Original Pro Sound a doslova nejhlubšími basy. Vychutnat si tak můžete bohaté zvukové spektrum, a to ať už se nacházíte kdekoliv. Co se týče výdrže, tento model na jedno nabití vydrží hrát až 24 hodin. Díky tomu máte dostatek energie na celý den. Zároveň ani nechybí možnost reproduktor použít jakožto powerbanku a nabíjet přes něj například telefon.

Ani v tomto případě samozřejmě nechybí odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67 či funkce PartyBoost pro dvojnásobnou porci zábavy. Když k tomu ještě přidáme poměrně stylový design a eco-friendly balení, pak je jasné, že tento kousek má rozhodně co nabídnout. Rozhodně se tak máme na co těšit, až na trh zamíří jeho verze s podporou Wi-Fi konektivity.