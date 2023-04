Výroba klíčového komponentu pro iPhony 15 Pro běží na plné obrátky

Přestože je představení iPhonů 15 Pro (Max) ještě poměrně vzdálené, vzhledem k obrovskému zájmu o novinky v předešlých letech je Applu jasné, že s jejich výrobou nesmí otálet, jelikož v opačném případě hrozí po jejich představení nedostatek. Naštěstí to však vypadá, že má minimálně letos vše poměrně pevně v rukou, jelikož řada klíčových komponentů již hromadně vzniká. Jinak tomu není ani u srdcí pro iPhony v podobě čipů A17 Bionic.

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie

S informacemi o tom, že výroba 3nm čipů Apple A17 Bionic běží na plné obrátky, přišel před pár hodinami asijský portál EE Times. Ten se opírá o tvrzení svých zdrojů, kterým se podařilo zjistit, že kromě čipů A17 vznikají v továrnách TSMC, i 3nm čipy řady M pro budoucí Macy a iPady. Díky nasazení nového výrobního procesu se dá pak od obou čipů očekávat velmi nízká energetická náročnost v kombinaci s vysokým výkonem a to díky tomu, že tranzistory budou na těle čipu „usazeny“ velmi blízko sebe, což se právě pozitivně podepíše na jejich vzájemné interakci. Více informací však zdroje o novinkách neuvedly a my tak můžeme jen doufat, že se v nadcházejících měsících neobjeví žádné komplikace, které by dobrou skladovou dostupnost ohrozily.