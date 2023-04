Jak mohou AirPods Pro chránit váš sluch na koncertech a hudebních festivalech

Jednou z hlavních funkcí AirPods Pro 2 je něco, co Apple označuje jako adaptivní režim propustnosti. Tato funkce navazuje na původní AirPods Pro, která propouštěly zvuk zvenčí, takže vám umožnily slyšet, co se děje kolem vás. Ve spojení s vylepšeným aktivním potlačením hluku, což je další způsob, jak chránit zdraví sluchu, se vám dostává do rukou opravdu docela šikovný a efektní nástroj, kterým se můžete chránit.

Nová zpráva z Highsnobiety, která vyšla tento týden, poukazuje právě na to, jak mohou AirPods Pro prospět zdraví vašich uší na hlasitých hudebních akcích. S odvoláním na údaje Světové zdravotnické organizace uvádí, že do roku 2050 bude více než 700 milionů lidí na celém světě trpět hlubokou ztrátou sluchu, přičemž signifikantní podíl na tomto čísle má téměř výhradně vystavení hlasité hudbě na festivalech a koncertech.

„Obecně platí, že například na festivalech elektronické taneční hudby se může hluk pohybovat v rozmezí 100 až 120 dB, což může mít v průběhu několika dnů na festivalech, jako je Glastonbury nebo Boomtown, nepříznivé účinky na náš sluch,“ vysvětluje zpráva.

Pro představu Apple uvádí, že následující úrovně hluku a doba expozice mohou vést k dočasné nebo dokonce dlouhodobé ztrátě sluchu:

při úrovni 80 db – přibližně 5 a půl hodiny denně

při úrovni 85 dB – přibližně 1 a tři čtvrtě hodiny

při úrovni 90 dB – přibližně 30 minut denně

při úrovni 95 dB – pouhých 10 minut denně

při úrovni 100 dB – i několik minut denně

Highsnobiety dochází k tomu, že aktivní potlačení hluku dokáže snížit úroveň až o 23 db, což na festivalech a podobných akcích dělá obrovský rozdíl. Hlasité prostředí, kterému je posluchač vystaven po delší dobu, se stává díky aktivnímu potlačení hluku mnohem bezpečnějším. V kombinaci s hodinkami Apple Watch, je možné dostávat upozornění, vždy když se jejich nositel ocitne ve škodlivě hlasitém prostředí.

Další z možností AirPods Pro 2, která vám může pomoci v hlučném prostředí na velkých akcích a festivalech je zmíněná funkce aktivního potlačování hluku, která také váš sluch chrání sluch v situacích, kdy jste vystaveni, jak uvádí Apple, například zvuku sirény projíždějícího vozidla, stavebního nářadí nebo právě hlasité reprodukci hudby.

V rozhovoru pro server 9to5Mac Tim Toda, fotograf a producent, který strávil většinu minulého roku na turné s kapelou Coldplay, vysvětlil, jak sám AirPods Pro 2 využívá: „Adaptivní režim propustnosti je i na koncertech neuvěřitelný. Zatím jsem ho během koncertů a zvukových zkoušek pro práci použil jen párkrát, ale zdá se, že AirPods Pro filtrují šum opravdu čistě. Rozdíl mezi poslechu bez sluchátek a s nasazenými AirPods je opravdu znatelný. Je to docela zvláštní pocit, protože váš mozek vám říká, že by to mělo znít neuvěřitelně hlasitě, ale vy slyšíte zvuk, který je naprosto snesitelný.“

V neposlední řadě se ještě dotkněme Apple Watch, které vám nabízejí několik různých funkcí pro měření úrovně hluku v okolí. Jedním ze způsobů jak můžete zkontrolovat úroveň decibelů je, že na hodinkách Apple Watch otevřete aplikaci Hluk. Ta vám také může posílat oznámení, když Apple Watch zjistí, že se delší dobu nacházíte v hlučném prostředí.

S blížící se sezónou velkých venkovních akcí a festivalů rozhodně stojí za zvážení třeba i tento tip, jak chránit náš sluch. Jako někdo, kdo sám prošel léty živého zvučení, to mohu jen doporučit.