Alza už má skladem HomePod 2! Je za super cenu

Když Apple zhruba v polovině ledna letošního roku představil HomePod 2, nejednoho jablíčkáře tímto krokem značně zaskočil, jelikož jej nikdo příliš nečekal. Bohužel, my jakožto Češi a Slováci jsme i tentokrát do značné míry ostrouhali, jelikož v našich luzích a hájích Apple oficiálně tento produkt stejně jako jeho předešlou generaci či HomePod mini neprodává. Naštěstí je tu však Alza, která jej již zalistovala a na vlastní pěst jej k nám doveze a na trh dostane. A nyní již hlásí, že má HomePody 2 v černé barvě skladem a ty bílé by měla naskladnit do pár dní. Dobrá dostupnost je tedy zaručena.

V USA je cena nového HomePodu 2 nastavena na 299 dolarů, tedy v přepočtu asi 6500 Kč. Háček je však v tom, že tato cena je udávaná bez DPH, ale také v tom, že se jedná o oficiální distribuci. HomePody, které zde budou prodejci nabízet, však dodávány přímo Applem nebudou, protože na našem trhu tento produkt Apple vůbec nenabízí. Přesně z tohoto důvodu je tak nutné počítat s určitou přirážkou, která byla v minulosti u klasických HomePodů vskutku vysoká. Když totiž Apple v roce 2017 ukázal první HomePod prodávaný v zahraničí za 349 dolarů (tedy asi 7500 Kč), v Česku se prodával za více než 11 000 Kč. To už ale naštěstí neplatí. HomePod 2 si totiž lze nyní na Alze koupit za příjemnou cenu 8999 Kč, která je samozřejmě už s daní a která obsahuje klasickou dvouletou záruku. Pokud vás tedy tato jablečná novinka láká, nyní si ji můžete užít snadno a rychle.

HomePod 2 na Alze seženete zde