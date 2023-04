Repasované iPhony jsou hit! Veškerou konkurenci naprosto válcují

Applu se s prodeji jeho smartphonů daří na všech frontách. Zatímco však v případě nových smartphonů bojuje dlouhodobě se Samsungem i konkurencí z Číny, trh s repasovanými telefony naprosto suverénně ovládá. Vyplývá to alespoň z průzkumu analytické společnosti Counterpoint, které se podařila zjistit do značné míry neuvěřitelná čísla.

Repasované iPhony, tedy v minulosti používané telefony uvedené opravami de facto do stavu nového, lze oproti novým iPhonům koupit podstatně levněji a to včetně záruky a tak podobně. Právě to je pro mnohé jablíčkáře v současné době, kdy svět řeší ekonomické problémy, dle všeho velmi lákavý scénář, který rádi využívají. Podle analytiků proto v loňském roce získal na trhu repasovaných smartphonů Apple těžko uvěřitelný 49% podíl, přičemž o rok dříve držel „jen“ 44 %. Pokud vás pak zajímá, kdo byl druhý, nepřekvapivě se jednalo o Samsung. Co u něj však překvapivé může být, je fakt, že si prodejně pohoršil, jelikož jeho podíl klesl z 28 % na 26 % a to částečně pravděpodobně právě kvůli Applu. Od něj se navíc dá očekávat, že na trhu repasovaných smartphonů poroste minimálně ještě letos, jelikož ekonomická situace ve světě se tak úplně nelepší.