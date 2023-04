Hotovo! AR/VR headset Applu je dokončený, naplno se nyní rozjíždí jeho výroba

To, v co pravděpodobně ještě nedávno nikdo příliš nedoufal, se dle všeho co nevidět stane realitou. Řeč je konkrétně o příchodu AR/VR headsetu Applu, jehož vývoj probíhal několik posledních let, byť s řadou komplikací. Ty jsou ale naštěstí ty tam, jelikož je produkt zdárně dokončen.

S informacemi o úplném dokončení přišly před malou chvílí zdroje asijského portálu Economic Daily News, které se v minulosti prezentovaly jako poměrně spolehlivé. Víme od nich konkrétně to, že Apple nynější verzi headsetu „odklepnul“ coby hotovou s tím, že tak, jak je produkt nyní, bude tedy i vyráběn. Právě výrobní fabriky se tedy začínají pozvolna rozjíždět, aby byly schopné co nevidět spustit u tohoto produktu hromadnou výrobu. Přestože na nich bude vyrobit například v porovnání s iPhony jen nepatrné množství produktů, vzhledem ke komplikovanosti headsetu je jasné, že výroba každého kusu zabere podstatně více času než u běžných, roky prodávaných produktů. I kvůli tomu se ostatně počítá s tím, že první headsety dorazí na pulty obchodů až několik měsíců po představení. To by pak mělo proběhnout na úvodní Keynote letošní WWDC na začátku června. Věříte, že bude stát produkt za to?