Twitter tak, jak jsme ho znali, dnes končí!

Podoba Twitteru se počínaje dneškem podle všeho výrazně změní. Vyplývá to alespoň z čerstvého prohlášení jeho nového majitele Elona Muska, který skrze svůj twitterový účet informoval o tom, že ověřené účty na této sociální síti budou nyní upřednostňovány. Ačkoliv přímo nenapsal, co si pod tím představit, je prakticky jasné, že bez ověřeného účtu a tedy platby měsíčního předplatného budou uživatelé na této sociální síti daleko méně viditelní a to i přesto, že mohou být třeba zajímaví. Naopak nezajímavý, avšak ověření uživatelé budou velmi pravděpodobně mnohem více na očích, aby se jim Musk, potažmo Twitter odvděčil za to, že u něj utrácí. Právě možnost narazit na neznámé, ale zajímavé lidi byla přitom jedna z klíčových předností Twitteru, která na něj přilákala mnohé uživatele. Přesně z tohoto důvodu se tak nabízí otázka, nakolik bude Twitter ve své předělané podobě ještě uživatelsky zajímavý. S trochou nadsázky se z něj totiž stane VIP síť, nebo možná ještě lépe – sociální síť pro ty, kterým nevadí platit.

Verified accounts are now prioritized — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2023