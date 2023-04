Satelitní SOS z iPhonů 14 si připsalo další záchranu životů

Mysleli jste si, že je satelitní SOS představené loni v září u iPhonů 14 (Pro) zbytečnou novinkou? Pak pro vás máme další důkaz toho, že tomu tak rozhodně není. Americká média totiž informují v posledních hodinách o trojici mladíků, kteří uvízli v jednom z kaňonů v Utahu a které právě tato funkce zachránila. Jejich situace totiž rozhodně přívětivá nebyla.

Podle dostupných informaci byla trojice mladíků vyznavači takzvaného canyoneringu, tedy prozkoumávání kaňonů. Právě při průzkumu jednoho z nich však přecenili své zkušenosti a uvízli v něm. Háček byl navíc v tom, že v něm byla voda a mladící začínali pomalu trpět podchlazením, které je celkově ochromovalo. Jelikož však s sebou jeden z nich měl iPhone 14, s trochou štěstí se mu podařilo právě přes satelitní SOS zkontaktovat záchranáře, kteří je z pasti přijeli vysvobodit. Dva ze tří mladíků sice skutečně byli podchlazeni, nicméně všichni vyvázli nakonec z kaňonu díky záchranářům nezranění. Je nicméně otázkou, jak by celá situace dopadla, kdyby s sebou iPhone 14 neměli. Sami se totiž z kaňonu dostat nemohli – tím spíš, když se jejich tělesná teplota kvůli vodě neustále snižovala a fungování jejich těl se tedy zhoršovalo. O to víc doufáme, že novinka brzo odstartuje i v České republice, což se však zdá vzhledem k tomu, že je již kompletně přeložená do češtiny jako poměrně pravděpodobné.