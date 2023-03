Satelitní SOS zprávy pro iPhony míří do Česka, my už je testujeme!

Jednou z nejzajímavějších funkcí nedávno představených iPhonů 14 (Pro) je bezesporu podpora satelitních SOS zpráv, se kterými lze zalarmovat záchranné složky v případě, že jste zrovna mimo mobilní signál. Háček je sice v tom, že je podpora satelitní komunikace zatím k dispozici jen v hrstce zemí, nicméně jak se zdá, do Česka dorazí už co nevidět.

Fotogalerie sos nastaveni iphone 14 1 sos nastaveni iphone 14 2 sos nastaveni iphone 14 3 sos nastaveni iphone 14 4 Vstoupit do galerie

Po aktualizaci na iOS 16.4 se na jednom z našich redakčních iPhonů 14 Pro – konkrétně pak na telefonu kolegy Romana žijícího v Bratislavě – objevila v nastavení možnost vyzkoušet si satelitní SOS zprávy. Na Slovensku sice tato možnost zatím nefunguje, v Rakousku však ano a proto se ji vydal vyzkoušet právě tam. Velmi dobrou zprávou je, že funkce skutečně „naběhla“, takže je jedno, na jakou zemi máte iPhone nastavený – stačí totiž jen to, aby v dané zemi satelitní SOS fungovalo a telefon si s ním už poradí.

Fotogalerie #2 sos satelity iphone 14 1 sos satelity iphone 14 2 sos satelity iphone 14 3 sos satelity iphone 14 4 sos satelity iphone 14 5 sos satelity iphone 14 6 sos satelity iphone 14 7 sos satelity iphone 14 8 sos satelity iphone 14 9 sos satelity iphone 14 10 sos satelity iphone 14 11 sos satelity iphone 14 12 sos satelity iphone 14 13 sos satelity iphone 14 14 sos satelity iphone 14 15 sos satelity iphone 14 16 sos satelity iphone 14 17 sos satelity iphone 14 18 Vstoupit do galerie

Že se možnost blíží mílovými kroky do Česka pak lze usuzovat podle toho, že je celé rozhraní této novinky kompletně přeloženo do češtiny, k čemuž by se Apple zřejmě jen tak neuchýlil, pokud by s nasazením novinky co nevidět na našem území nepočítal. Ostatně, opět si to můžete prohlédnout na screenshotech níže.

Fotogalerie #3 sos komunikace iphone 14 15 sos komunikace iphone 14 13 sos komunikace iphone 14 10 sos komunikace iphone 14 9 sos komunikace iphone 14 8 sos komunikace iphone 14 7 sos komunikace iphone 14 6 sos komunikace iphone 14 14 sos komunikace iphone 14 12 sos komunikace iphone 14 11 sos komunikace iphone 14 4 sos komunikace iphone 14 3 sos komunikace iphone 14 2 sos komunikace iphone 14 1 sos komunikace iphone 14 5 Vstoupit do galerie

Co se pak týče testování, vyzkoušeli jsme se k satelitům připojit jen pár kilometrů za rakouskými hranicemi a úspěšně. Pro test jsme samozřejmě nevolali záchranné složky, ale vše vyzkoušeli pomocí testovacího připojení, které Apple v rámci služby nabízí. Připojení se k satelitům je otázkou několika málo vteřin s tím, že je poměrně zajímavé, že při komunikaci je nutné se pohybovat tak, jak se nad vámi pohybují satelity. Jinými slovy, budete se muset „natáčet“ podle toho, jak kolem vás satelit prolétá, což je dost zajímavé. Pokud vás pak zajímá, jak rychle komunikace probíhá, v testovacím režimu se zprávy odesílají zhruba 15 až 20 vteřin s tím, že reakce na ně dojde okamžitě. Zde je nicméně třeba počítat s tím, že v reálu bude zejména příjem zpráv fungovat pravděpodobně o poznání pomaleji, protože v testovacím režimu jsou zprávy nejspíš uloženy přímo v telefonu, který je jen zobrazuje.

Fotogalerie #4 satelit fotky iphone 14 pro 1 satelit fotky iphone 14 pro 2 satelit fotky iphone 14 pro 3 satelit fotky iphone 14 pro 6 satelit fotky iphone 14 pro 4 satelit fotky iphone 14 pro 5 satelit fotky iphone 14 pro 7 satelit fotky iphone 14 pro 8 satelit fotky iphone 14 pro 9 satelit fotky iphone 14 pro 10 satelit fotky iphone 14 pro 11 satelit fotky iphone 14 pro 13 satelit fotky iphone 14 pro 12 Vstoupit do galerie

Po prvních pár minutách testování musíme říci, že jsme z technologie a potažmo i celkového zpracování služby doslova ohromeni. Vzhledem k tomu, jak jednoduše se s ní pracuje a jak intuitivní je i její prostředí lze totiž bezesporu říci, že má obrovský potenciál při záchraně lidských životů. A jelikož funguje, respektive bude fungovat, naprosto všude, kde jí bude Apple podporovat bez ohledu na to, na jaký region máte iPhone nastavený, jedná se konečně o něco skutečně využitelného.