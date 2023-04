Nejlepší steak, jaký jste kdy jedli? Vyzkoušejte aplikaci, která hlídá teplotu a čas

Komerční sdělení: Grilovat přes appku v mobilu? Nejlepší vychytávka pro všechny labužníky, kteří milují zahradní hodování. Maso propečete na stupínek a vteřinku přesně. Je jedno, jestli připravujete menší steaky, flákotu hovězího nebo celé kuře. Navíc nemusíte trávit tolik času hlídáním grilu, protože vizualizaci a pokyny uvidíte v aplikaci. Stihnete si tak užít pivko a přátele. S chytrým asistentem nebude letošní grilování jen o jídle. Bude i o zážitcích.

Pomocník, který hlídá gril za vás

Grilovací aplikace Connect funguje spolu s chytrým teploměrem Weber Connect, který sbírá údaje ze dvou termosond – jedné na roštu a druhé v mase. Do appky data posílá přes Bluetooth či Wifi. Zároveň ukazuje teplotu na digitálním displeji. Aplikaci stáhnete zdarma pro iOS i Android a je v češtině. Chytrý teploměr Connect koupíte například na www.topgrily.cz .

V aplikaci jsou přednastavení teplotní průvodci. Stačí tedy vybrat druh masa, který budete připravovat, typ úpravy a stupeň propečení. Appka se spáruje s údaji z termosond a krok za krokem vás provede tím, co se na roštu děje. Pomůže vám nahřát plochu, dá pokyn, že je potřeba maso otočit a spočítá přibližný čas dokončení. Za pár minut se vám pod nos začne linout vůně a všem se budou sbíhat sliny. Jakmile je maso hotové, aplikace na to sama upozorní.

Proč je grilování s chytrým asistentem lepší než bez něj

Můžete zkoušet různé metody grilování: Přímou, nepřímou nebo low & slow na velké kusy masa. Vše je přednastaveno v teplotním průvodci.

Nemusíte „grilovat očima“ a celou dobu hlídat, co se na roštu děje. Aplikace bude sledovat dobu a teplotu za vás. Díky tomu si stihnete užít čas s návštěvou nebo připravit omáčky a přílohy.

Hravě zvládnete i náročné kulinářské výzvy – třeba pohostit velkou partu lidí nebo ugrilovat celé kuře, aniž by bylo vysušené.

Vždycky budete mít jistotu, že maso prošlo potřebnou tepelnou úpravou.

A že dámská část rodiny vyžaduje steak well done, zatímco pánové se radši zaříznou do krvavého filetu? Stačí si k teploměru přikoupit další jednu nebo dvě sondy.

Pomocník i do kuchyně

Grilovacího asistenta využijete celoročně. Na teploměr můžete napíchnout maso na pánvičce i v troubě. Drát je ohebný, takže mu zavření do dvířek nevadí. Zvlášť při pečení oceníte výhody připojení přes Wifi. Na rozdíl od Bluetooth se totiž nemusíte zdržovat jen pár metrů od chytrého teploměru. Takže třeba dáte ráno péct kus hovězího, zapnete program low & slow, z práce přes aplikaci zkontrolujete, jak to v troubě vypadá, a večer přijdete k hotovému.

V aplikaci najdete kromě teplotních průvodců spoustu vyzkoušených receptů, kterými zabodujete u každého strávníka. Díky tomu se z vás stanou opravdoví grilmástři. Jenom pozor, grilování s chytrým asistentem je silně návykové.

Chytrá technologie je budoucností grilování

Asistenta můžete využít při přípravě masa na všech typech grilů – plynových, na dřevěné uhlí i peletových. U plynových grilů si chytrým teploměrem zvýšíte pohodlí, při grilování na uhlí si díky němu zase s přípravou pokrmů více vyhrajete.

Některé novinky od firmy Weber, nejprodávanější značky zahradních grilů na trhu, už mají chytrého asistenta integrovaného přímo do grilu. Využívání chytré technologie pro sledování času a teploty je totiž základem automatických a poloautomatických grilů. Ty jsou budoucností grilování. Tak buďte i vy o krok napřed. Zazářete letos díky chytré technologii svým kulinářským uměním.