DJI Mavic 3 Pro představen: Neuvěřitelný kamerový systém, skvělá výdrž i něco navíc

DJI dnes oficiálně oznámil nástup krále dronů Mavic 3 Pro. První spotřebitelský dron se systémem tří kamer na světě se může pochlubit opravdu skvělými specifikacemi a výrobce tímto opravdu zabodoval. DJI disponuje osvědčenou a proslulou kamerou Hasselblad a dalšími dvěma teleobjektivy. Maximální doba letu je 43 minut, nechybí spolehlivé všesměrové snímání překážek nebo přenos HD videa na vzdálenost 15 km. Co však opravdu příjemně překvapí je to, že nový Mavic 3 Pro, přestože jde o v podstatě prémiový produkt, má více než přijatelnou cenovku.

Mavic 3 Pro je tedy vybaven systémem tří kamer s několika ohniskovými vzdálenostmi, konkrétně 24 mm, 70 mm a 166 mm. To umožňuje vyprávět vaše příběhy z několika pohledů, dynamicky a flexibilně. Můžete například diváka uvést do prostředí pomocí širokoúhlého objektivu, pak se zaměřit na konkrétní místo pomocí středního teleobjektivu a nakonec zabrat konkrétní oblast nebo postavu pomocí druhého teleobjektivu.

Hlavním fotoaparátem je 4/3 CMOS Hasselblad, který Mavic 3 Pro zdědil po modelu OG Mavic 3. Tento fotoaparát podporuje pořizování 12bitových fotografií ve RAW formátu s nativním dynamickým rozsahem až 12,8 stupně. To je navíc doplněno vychytávkou v podobě technologie Hasselblad Natural Colour Solution, která velmi přesně obnovuje barvy, které vnímá lidské oko, takže se nemusíte potýkat s rozsáhlou postprodukcí nebo složitými barevnými korekcemi a presety.

DJI Mavic 3 Pro jednoznačně najde své uplatnění u náročnějších tvůrců i malých studií, o čemž svědčí opravdu působivé video specifikace. Záznam obrazu v rozlišení až 5,1K při 50 snímcích za sekundu nebo DCI 4K při 120 snímcích za sekundu. Dále je tu nový 10bitový barevný režim D-Log M, který podle výrobce podporuje záznam až jedné miliardy barev. DJI zdůrazňuje, že Mavic 3 Pro poskytuje přirozené barevné gradace s jemnými detaily pro úchvatný vizuální zážitek v celém spektru, a to i ve vysoce kontrastních scénách, jako jsou třeba východy a západy slunce. Režim D-Log M navíc snižuje náročnost barevné gradace a umožňuje efektivní postprodukci bez ztráty kvality a čistoty obrazu.

Pokud jste profesionální tvůrce, stojí za to se zaměřit na verzi Cine. Ve této verzi totiž podporují všechny tři kamery kódování Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 a Apple ProRes 422 LT. Verze Cine má také vestavěný 1TB SSD disk a dodává se s kabelem 10Gb/s lightspeed, který pomáhá zefektivnit ukládání a přenos dat.

Pro méně náročné nebo pro vybrané situace je k dispozici možnost vysokorychlostního přenosu QuickTransfer, která umožňuje stahování snímků a videí přímo z dronu do mobilního telefonu přes Wi-Fi 6 rychlostí až 80 MB za sekundu bez připojení k dálkovému ovladači.

DJI Mavic 3 Pro kamera

Pojďme se ale zaměřit na to nejpodstatnější, a tím je kamerový systém. Když se podíváme na novou kameru se středním teleobjektivem, která je ekvivalentem 70 mm, tak ta je navržena tak, aby poskytovala opravdu jedinečný pocit hloubky a prostoru. Aparát s 1/1,3″ snímačem CMOS a 3 násobným optickým zoomem dokáže pořizovat 48 Mpx nebo 12 Mpx fotografie a natáčet video v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Podporuje také nový D-log M a lze s ním vytvářet úžasná časosběrná videa.

Telekamera Mavic 3 Pro doznala vylepšení v podobě lepšího rozlišení, clony od f4,4 až k f3,4 a frekvence snímků videa. Nyní tedy nabídne natáčení videa v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu se 7 násobných optickým zoomem a pořizování 12 Mpx fotografií. Při využití hybridního zoomu lze dosáhnout až 28 násobného přiblížení. Už tedy žádné zbytečné riskování ve snaze přiblížit se objektům jako jsou zasněžené hory nebo výškové budovy. Dokonce i divokou zvěř lze pozorovat bez námahy z bezpečné vzdálenosti, aniž byste zvířata rušili, samozřejmě za předpokladu, že disponujete potřebnými povoleními.

DJI Mavic 3 Pro výdrž

Za obrovské plus se dá považovat to, že DJI ani s přídavnou kamerou nepřistoupil ke kompromisu v době letu. Zmíněných 43 minut, což je jen o tři minuty méně než u původního Mavicu 3, zaručuje, že nebudete spěchat s výměnou baterie ještě předtím, než budete mít možnost pořídit svůj dokonalý záběr.

Pro ještě větší klid, je zde osm širokoúhlých zrakových senzorů, jejichž úkolem je, aby přesně rozpoznaly překážky ve všech směrech a naplánovaly bezpečnou trasu letu tak, aby se jim vyhnuly. Nový dron DJI je vybaven všesměrovým snímáním a systémem APAS 5.0. Přenosový systém O3+ dokáže přenášet živý přenos v HD rozlišení 1080p při 60 snímcích za sekundu na vzdálenost až 15 km.

Jako většina dronů DJI se i nový Mavic 3 Pro může pochlubit několika inteligentními letovými režimy a bezpečnostními funkcemi, jako jsou FocusTrack, umožňující sledování záběrů ve více směrech, MasterShots, jež se aktivuje jediným klepnutím a dron na základě toho automaticky vytvoří kompletní filmové záběry, včetně zvukové stopy, dále je zde QuickShots provádějící různé pohyby kamery jako například Dronie, Rocket, Circle a Helix. Opomenout nelze ani mód Panorama, díky kterému lze zkomponovat 100 Mpx bezztrátovou panoramatickou fotografii a zachytit rozsáhlejší část krajiny ve vší její velkoleposti. Automaticky naplánovat trasu na základě přednastavených trasových bodů operátora lze v modu Waypoint Flight, kde stojí za zmínku i to, že trasu umožňuje i přesně zopakovat. Zbývá zmínit Cruise Control, tedy tempomat, který zajistí, aby dron letěl libovolným směrem bez neustálého mačkání ovládacích páček a zajistí tak plynulejší pohyb kamery při ručním ovládání na větší vzdálenost. Jako poslední zde máme pokročilý RTH mód Advanced RTH, jež automaticky určuje bezpečnou a efektivní trasu letu zpět do domovského bodu a snadno obchází překážky na trase.

DJI Mavic 3 Pro cena

Dodávky nového dronu DJI se systémem tří kamer by měly začít již v květnu a k dispozici bude v následujících konfiguracích. DJI Mavic 3 Pro (DJI RC) s cenou 53 999 Kč, DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) za 71 999 Kč, dále DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC Pro), jehož cena je 88 999 Kč následovaný DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo za 119 999 Kč.

Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že Mavic 3 Pro je kompatibilní s nejnovějšími brýlemi DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2 a DJI RC Motion 2. Tentokrát to vypadá, že výrobce skutečně nejen naplnil, ale v mnoha ohledech i překonal očekávání. Práce s DJI Mavic 3 Pro bude nejen flexibilnější a přinese lepší výstupy, ale i jednodušší a rychlejší.

DJI Mavic 3 Pro lze předobjednat zde