Apple je zase o krok blíž prosazení se na Windows

Přestože by Apple rád viděl všechny své uživatele na platformě macOS, nemá problém se „softwarově postarat“ ani o ty „na druhé straně barikády“. Řeč je konkrétně o uživatelích Windows, pro které v loňském roce oznámil vývoj třech nových aplikací, které jim využívání jeho produktů a služeb usnadní. Řeč je konkrétně o dedikovaných aplikacích Apple Music, Apple TV a Apple Device, které budou k bezplatnému stažení z Microsoft Store a které usnadní využívání Apple Music, Apple TV či správu Apple zařízení. A dnes jsme se dočkali vydání další jejich beta verze.

Aplikace Apple Music, Apple TV a Apple Device jsou v Microsoft Store k dispozici již od ledna letošního roku, avšak jen v takzvané Preview nebo chcete-li náhledové verzi, kterou lze zjednodušeně popsat právě jako betu. Apple totiž u svých Preview verzí upozorňuje na to, že všechny funkce těchto softwarů nemusí fungovat podle očekávání uživatelů. Jakmile však budou softwary vydány oficiálně ve veřejných verzích, měly by již být zcela stoprocentní. Co se pak týče novinek, které nové Preview verze přináší, podle dostupných informací je to v případě Apple Music podpora klávesových zkratek, plynulejší přehrávání po sobě jdoucích bezztrátových skladeb a tak podobně. U Apple TV nejsou bohužel k dispozici informace vůbec žádné a co se týče Apple Device aplikace, z té měly být „jen“ odstraněny zmínky o xrOS a RealityOS, tedy o operačním systému pro headset Applu, které se do první verze dostaly pravděpodobně jen omylem.