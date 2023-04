Užitečné aplikace pro iPhone, které by vám neměly uniknout

Next Up A Podcast Alarm 7

Next Up A Podcast Alarm 6

Next Up A Podcast Alarm 5

Next Up A Podcast Alarm 4

Next Up A Podcast Alarm 3

Next Up A Podcast Alarm 2

Next Up A Podcast Alarm 1

Milujete podcasty natolik, že byste se nejraději probouzeli za jejich zvuků? Tuto možnost vám poskytne aplikace s názvem Next Up – A Podcast Alarm. Najdete zde doslova desítky tisíc podcastů všemožného zaměření, které si můžete snadno nastavit jako budík na vašem iPhonu.

Recipea

Lámete si každý den hlavu s tím, co uvařit? Pomůže vám aplikace Recipea. Na první pohled je velice jednoduchá, to jí ale nijak neubírá na užitečnosti. V aplikaci si můžete zadat, čím je právě vybavená vaše spíž a lednička, a na základě vámi zadaných ingrediencí vám poradí, co můžete uvařit. V aplikaci si můžete vytvářet seznamy ingrediencí a udržet si přehled o tom, zda vám doma něco nedochází.

Aplikaci Recipea stáhnete bezplatně zde.