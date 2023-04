První dojmy z BMW XM: Pojďte se projet nejvýkonnějším SUV na světě!

Jen málokdy se stane, aby si nové BMW lidé objednávali bez toho, aniž by jej vůbec viděli naživo. To, co se běžně děje u modelů automobilek jako Ferrari, Pagani nebo Lamborghini, se nyní podařilo i BMW a to konkrétně s modelem XM. Poprvé jsem tento vůz viděl před více než půl rokem za zamčenými dveřmi během oslav 50. výročí M divize na Red Bull Ringu. Od té doby až do dnešních dní jej však neměl možnost vidět naživo nikdo, kromě lidí z BMW. Nyní byla možnost s autem ujet pár stovek kilometrů a seznámit se alespoň zběžně s tím, co BMW u XM nabízí. Pojďme se podívat na první dojmy z BMW XM, které rozhodně má čím zaujmout.

XM je v podstatě to nejvíc, co si od BMW můžete dnes koupit z hlediska výkonu a částečně i ceny. V základní edici, která je neomezená počtem kusů, nabízí vůz 653 koní, o které se stará 4,4litrový V8 agregát společně s elektromotorem. Konkrétně pak elektromotor nabízí výkon 197 koní a zbytek doplňuje právě V8. To zajímavější, čím se BMW dostává na samotný vrchol všech SUV na trhu, je pak takzvaný model BMW XM Label Red, který nabízí 748 koní a 1000 nm kroutícího momentu. Jeho počet je však výrazně omezen, ovšem něco mi říká, že na LsA se s ním seznámíme podrobně. Nyní se však vraťme k základní verzi XM s 653 koní. Osobně mám v X5 M50i o 120 koní méně, tedy 530 koní, přičemž váha obou vozů je velmi podobná. Nutno uznat, že oněch 120 koní je opravdu znát a výkon, kterého vůz dosahuje při zrychlení, kdy se vám dokáží i na zcela suhé vozovce s novými, zahřátými pneumatikami protočit při kickdownu všechna čtyři kola je jen těžko popsatelný.

Fotogalerie XM bmw bmw XM bmw BMW XM 650 koni bmw XM XM od bmw nove xm bmw nove bmw xm novinka bmw xm xm od bmw nove volant bmw xm Vstoupit do galerie

Výkon tomuto vozu rozhodně nechybí, na druhou stranu, když už se rozhodnete zaplatit za vůz okolo 180 000€ s DPH, pak by vám nemuselo vadit připlatit si zhruba 20 tisíc € za to, že získáte nejvýkonnější SUV na světě, protože ani Urus, ani Bentayga S nenabízí tolik koní jako XM Label Red. Dokonce i Ferrari Purosangue, které stojí téměř 2,5x víc, chybí oproti XM čtyřicet koní. U SUV je obecně s výkonem trošku problém, protože i když jej často nabízí extrémní množství, problém nastává v zatáčce, kde se projevuje těžiště a hmotnost vozu. To se snaží XM maskovat bateriemi, které jsou umístěny pod podlahou a nádrží, která je taktéž umístěna pod kufrem. Musím říct, že se mu to daří a i když ve srovnaní s Urusem, se kterým jsem pár stovek kilometrů najezdil, je znát, že těžiště je zcela jinak rozloženo a to, co si můžete dovolit v zatáčce, si troufám říct, s jiným SUV dovolit nemůžete. Stále je však potřeba myslet na váhu a těžiště a tak s BMW i7 například projedete zatáčky zcela jinak, s M4 pak není potřeba ani srovnávat, ovšem v rámci SUV je to rozhodně obrovský krok dopředu.

Abychom však nemluvili jen o jízdních vlastnostech a výkonu, pojďme se podívat také do interiéru. To první, co vám doslova a do písmene vyrazí dech, jsou použité materiály a jejich zpracování. BMW vstupuje do zcela nové éry, kdy jen těžko poznáte, že nesedíte v Bentley nebo Rollsu. Kůže, která nese retro prvky opotřebování, je naprosto dokonalá záležitost. Sice nesahá po kotníky tomu, co umí v divizi Tailor made u Ferrari, ovšem mezi běžnými vozy jen tak něco podobného nenajdete. Celkově je vidět, že si na zpracování dalo BMW obrovsky záležet a přišlo nejen s výkonem, ale také k němu sladilo zbytek vozu. Kvalita zpracování a materiály zde hrají naprostý prim. Co je však obrovská škoda je displej s iDrive ve verzi 8, což je za mě naprosté utrpení pro uživatele. Proklikat se někam je složité, neergonomické a upřímně, ani graficky příliš povedené. Displej stejně jako u všech BMW s iDrive 8 vyčnívá nad palubovku jako byste si na ni položili monitor. Výdechy ventilace si regulujete něčím, co pravděpodobně vypadlo z kinder vajíčka a máte pocit, že vám to zákonitě zůstane v ruce. To je věc, kterou u auta za 200 000€ nechcete vidět.

Co naopak musím pochválit, jsou některé nové prvky, které BMW standardně nenabízí. Například stropnici můžete mít v hnědé alcantaře, oproti standardní bílé a černé variantě. Karbon v interiéru je matný a na volantu okolo tlačítek najdete rose gold prvky. Pádla jsou obrovská a karbonová, což vypadá, ale i kvalitativně působí skvěle. Škoda, že věc, která stojí zhruba 200€ a vypadá dokonale, je pět centimetrů od věci z kinder vajíčka, ale co už naděláme. Celkově interiér nabízí obrovský prostor pro posádku, která se díky zaobleným koncům dveří nebo zadní lavici pro cestující cítí jako na lodi, místo v autě. Bohužel BMW XM přináší i jistá omezení jako například absenci panoramatické střechy, kterou miluju a zde si ji bohužel nelze nakonfigurovat, místo toho je zde takzvaná 3D podsvicená střecha, což vypadá zajímavě, ale oknu se to za mě rozhodně nevyrovná.

V rámci prvních dojmů jsem toho více nasát nestihl, ovšem až dorazí Label Red, máte se na co těšit. Možná snad nakonec by mohl někoho zajímat zvuk. Snad vám bude stačit, že ten jako majitel M4 s M Perforamce výfukem nebudu hodnotit. Evropské zákony holt nejde obelhat a tak zvuk sice není špatný, ale ani dokonalý.