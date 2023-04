Do WhatsApp míří další zajímavá novinka, která zpříjemní jeho využívání

Komunikační platforma WhatsApp v poslední době představuje jednu novinku za druhou, a její tvůrci mají podle všeho poměrně velkolepé plány i do budoucna. Při vývoji nejnovější chystané novinky se WhatsApp nechal nejspíš inspirovat populárním Telegramem.

Zatímco pro některé uživatele jsou stěžejními funkce, jako je koncové šifrování nebo automatické mazání zpráv, jiní považují za důležité nejrůznější zábavné doplňky včetně emotikonů. Uživatelé komunikační platformy Telegram jistě důvěrně znají animované emoji, které se v chatu zobrazují ve větší velikosti. Právě na tomto typu emoji pracuje momentálně i WhatsApp, informoval server WABetaInfo.

Animované emoji jsou v současné chvíli prozatím jen součástí testovací desktopové betaverze aplikace WhatsApp, v dohledné době by si ale měly najít svou cestu do plných verzí všech aplikací včetně mobilního WhatsAppu pro iOS a Android. Jedná se o funkci, která má za účel zpříjemnit konverzace ve WhatsAppu, a vnést do nich humorný prvek. Podle dostupných zpráv to vypadá, že animace bude probíhat automaticky, a uživatelé nebudou mít možnost ji deaktivovat. Server WABetaInfo nicméně uvádí, že by WhatsApp mohl zavést možnost funkci jako takovou deaktivovat v nastavení aplikace.

K tvorbě emoji využívá WhatsApp optimalizovanou knihovnu Lottie. Zatím není jasné, v které z plných verzí WhatsAppu budou animované emoji zavedeny, mělo by se ale nicméně jednat o blízkou budoucnost.