Věděli jste, že Netflix má vlastní eshop plný exkluzivního merche

Když se řekne Netflix, každý si vybaví streamovací platformu, ovšem řada filmů a seriálů na Netflixu je z jeho vlastní produkce. Právě k těmto filmům a seriálům pak Netflix prodává na svém poměrně málo promovaném a pro mnohé díváky neznámém eshopu spoustu merche. Najdete zde knihy, oblečení, figurky, sběratelské předměty, věci do domácnosti a mnoho dalšího. Vařit tak můžete například podle kuchařky od Emily in Paris, na stůl si dáte figurku The Witcher a na sebe něco ze Stranger Things.

Pokud milujete nějaký seriál nebo film na Netflixu, pak není nic jednoduššího než se podívat na oficiální eshop a třeba zde najdete merch, který se vám bude líbit. Eshop posílá také do ČR a to do dvou až tří pracovních dní od objednávky.

Oficiální Netflix eshop navštívíte přímo zde.