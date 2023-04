Starship SpaceX exploze: Podívejte se na výbuch nejvýkonnější rakety historie

Nejvýkonnější raketa historie Starship z dílny SpaceX Elona Muska má za sebou první start do vesmíru. Ten se však bohužel nepovedl podle plánu a raketa krátce po startu explodovala. To však Musk a lidé kolem něj neberou vyloženě jako prohru, ale naopak jako příležitost další pokusy výrazně zlepšit díky zjištěním, která jim právě exploze přinesla. Na to, jak se vše odehrálo, se můžete podívat ve videu pod tímto odstavcem. Přeci jen, o celé události toho vypoví víc než jakýkoliv článek. Jen doplníme, že o explozi rozhodlo podle dostupných informací samotné SpaceX poté, co zjistilo, že se horní část rakety nepodařilo odpojit od motoru, který ji měl vynést k nebesům.